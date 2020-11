Manifestantes se reúnem na região da Casa Branca para aguardar resultados

Por Estadão - Estadão 2

Eleitores começaram a se reunir na região da Casa Branca, na junção das ruas que ficou conhecida como praça Black Lives Matter Plaza desde os protestos de junho, para esperar os primeiros resultados da eleição. Por volta do horário do almoço, o quórum ainda era baixo, mas movimentos sociais chamam grupos para reuniões no local no início da noite.

Alguns presentes falavam que estão ali para mostrar que querem que seus votos contem nessa eleição. O país amanheceu sob clima tenso com a perspectiva de conflitos civis entre eleitores de lados opostos e com a ameaça do presidente Donald Trump de judicializar o resultado eleitoral.

“Estamos aqui para demandar que todo voto seja contabilizado, que não haja supressão de votos em lugar algum, que não haja judicialização que suprima votos. Queremos mostrar que vamos lutar para que todo voto seja contabilizado”, disse Kyle Bibby, de 35 anos, de uma organização de veteranos progressistas, chamada Common Defense. Integrantes do grupo estavam nos arredores da Casa Branca, mas participaram de atos na capital junto de outras organizações de pensamento semelhante, segundo ele. “Nossa batalha é nas urnas”, afirmou.

A poucos quarteirões de distância da Casa Branca, ruas do centro da capital americana estavam vazias nesta manhã, com lojas fechadas e protegidas por tapumes para evitar depredação em caso de protestos violentos. Para Bibby, a “melhor forma de assegurar que as coisas continuem pacíficas é contabilizar todo voto”, disse. “Isso não é ameaça, mas as pessoas ficarão raivosas se os votos não forem contados”, afirmou.

Beatriz Bulla, correspondente

Estadao Conteudo

