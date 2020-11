Sidão falha e Ponte Preta vence Figueirense de virada na Série B

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

No duelo que fechou as disputas da 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira, a Ponte Preta conseguiu a reabilitação com uma ajuda de Sidão. O goleiro cometeu falha decisiva no segundo tempo e permitiu o segundo gol do time de Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, na vitória de virada sobre o Figueirense, por 2 a 1.

Continua depois da publicidade

Com o resultado, após duas derrotas seguidas, a Ponte chega aos 30 pontos e aparece na quinta colocação – um ponto atrás do Juventude, que tem 31 e é o primeiro time dentro do G-4. Já o Figueirense perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento. Com 19 pontos, acabou com a série invicta que já durava quatro jogos e permanece na 18ª colocação.

O primeiro tempo começou bastante equilibrado, com os dois times trocando passes no meio-campo e buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Tanto que a primeira chance de gol aconteceu apenas aos 29 minutos. Apodi recebeu um lançamento na pequena área e, quando foi chutar, acabou derrubado na área por Victor Oliveira. Mas, atento no lance, o árbitro mandou seguir.

Advertisement

A resposta do Figueirense veio em forma de gol. Aos 34 minutos, Brunetti cruzou na área e, após um bate-rebate na área, a bola sobrou para Everton Santos, que chutou cruzado e contou com um desvio em Luizão para enganar o goleiro Ygor, que nada pôde fazer e só olhou a bola entrar.

Continua depois da publicidade

Já aos 40 foi a vez de Pereira ter a chance de ampliar, em um chute fora de fora da área, que acabou defendido pelo goleiro da Ponte. Até por conta disso, o primeiro tempo terminou com a vitória parcial do time visitante.

Na volta do intervalo, a Ponte retornou focada no gol de empate e logo aos nove minutos, ficou muito próxima de seu objetivo. Camilo, que havia acabado de entrar no duelo, aproveitou um cruzamento de Guilherme Lazaroni e cabeceou firme. Mas, a bola pegou muita força e saiu por cima do gol.

O gol de empate saiu aos 25 minutos. Bruno Rodrigues deu um passe açucarado para Guilherme Pato, que chutou cruzado, sem chances para o goleiro adversário. A virada aconteceu cinco minutos depois. Bruno Rodrigues chutou de fora da área, Sidão foi fazer a defesa, mas “bateu roupa” e entregou o rebote nos pés de Apodi, que só teve o trabalho de mandar a bola para o fundo das redes.

Continua depois da publicidade

Os dois times voltam a campo no próximo sábado (dia 7) para a disputa da 20ª rodada da Série B. Em casa, no estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense recebe o Operário-PR, às 16h30. Um pouco mais tarde, às 18h30, a Ponte visita o América-MG, no Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 2 x 1 FIGUEIRENSE

PONTE PRETA – Ygor; Léo Pereira (Camilo), Luizão, Rayan e Guilherme Lazaroni; Barreto (Thiago Orobó), Dawhan e João Paulo (Bruno Reis); Apodi, Matheus Peixoto (Guilherme Pato) e Bruno Rodrigues (Osman). Técnico: Marcelo Oliveira.

FIGUEIRENSE – Sidão; Lucas Carvalho, Alemão, Victor Oliveira (Vitor Mendes) e Brunetti; Matheus Neris (Arouca), Pereira, Dudu (Lucas Barcelos) e Marquinho (Diego Gonçalves); Bruno Michel (Felix Micolta) e Everton Santos. Técnico: Elano.

GOLS – Everton Santos, aos 34 minutos do primeiro tempo. Guilherme Pato, aos 25, e Apodi, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Bruno Michel e Dudu (Figueirense); Apodi (Ponte Preta).

ÁRBITRO – Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.