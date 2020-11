Ator da série 'Surface', Eddie Hassell morre aos 30 anos, durante um assalto

Por Estadão - Estadão 33

O ator Eddie Hassell, da série Surface (2005) e do filme Minhas Mães e Meu Pai (2010), morreu neste domingo aos 30 anos.

Segundo a Variety, ele não resistiu aos ferimentos após ser baleado em um assalto no Texas, seu estado natal. O caso também pode envolver um roubo de carro, de acordo com as investigações.

Em Minhas Mães e Meu Pai, ele foi Clay, o melhor amigo do papel de Josh Hutcherson, o filho no título do filme. Na série fantástica Surface, Hassell também interpretou o melhor amigo do protagonista, o ator Carter Jenkins, que prestou homenagem ao colega nas redes sociais. “Eu perdi um amigo hoje e o mundo perdeu um grande cara”, escreveu o ator. “Eddie tinha acabado de me enviar esta foto outro dia. Relembramos os bons velhos tempos de filmagem de Surface. Ele disse que não sabíamos o quanto era bom. Argumentei que sabíamos. Estávamos vivendo o sonho.”

Hassell também fez pequenas participações em comédias como Final de Semana em Família e no documentário Jobs (2013). Seus últimos papéis foram no curta de comédia Oh Lucy, de Atsuko Hirayanagiexibida, e Bomb City, que narra a rivalidade entre um grupo punk e atletas de uma escola.

