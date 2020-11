Juventude vence Guarani e fecha primeiro turno da Série B no G-4

Por Estadão - Estadão 10

Num jogo aberto, intenso e de muitas chances de gols dos dois lados, o Juventude só conseguiu marcar uma vez, mas foi o suficiente para vencer o Guarani neste domingo à noite, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Com isso, o time gaúcho fechou o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro dentro do G-4, a zona de acesso à primeira divisão.

O Juventude voltou a vencer depois de dois jogos e agora aparece com 31 pontos, em quarto lugar, atrás de América-MG (35), Cuiabá (36) e da líder Chapecoense (40). O Guarani não perdia há quatro rodadas, ficando com 21 pontos, em 13º lugar, e planejando uma campanha de recuperação no returno.

Mesmo fora de casa, o Guarani se mostrou bem posicionado e explorando as chances para chegar ao ataque em velocidade. Perdeu chance logo aos quatro minutos com Renanzinho e depois na cabeçada de Romércio aos 18 minutos. Sentindo a pressão, o Juventude avançou um pouco e passou a criar chances.

Aos 22, Breno Lopes entrou na área pelo lado direito e bateu rasteiro e sem ângulo, mas o goleiro Gabriel Mesquita fez a defesa. No minuto seguinte saiu o gol. Depois do escanteio, Wellington saltou bem alto e cabeceou, a bola tocou no zagueiro Romércio que tentava salvar, mas mandou a bola contra suas próprias redes. Ele, porém, salvou um gol aos 34 minutos, após um chute de Renato Cajá que explodiu em seu peito quando ia em direção ao gol.

A melhor chance paulista saiu aos 39. Crispim abriu para Júnior Todinho do lado direito. Ele entrou em diagonal e bateu de esquerda e de curva. A bola ganhou efeito e explodiu no travessão.

O segundo tempo começou intenso e aberto, com lances nos dois ataques. Logo no primeiro minuto, Igor cobrou falta e exigiu grande defesa de Gabriel Mesquita, evitando o segundo gol gaúcho. Aos quatro minutos foi a vez do Guarani chegar com perigo. Após tabelar com Todinho, o meia Lucas Crispim soltou a bomba no travessão. Aos nove, outra boa chance pra o Juventude. Após escanteio, Breno Lopes apareceu livre no primeiro pau e tocou de perna esquerda, mas para fora.

O Juventude continuou atrás do segundo gol. Aos 21, Capixaba bateu em diagonal, mas a bola tirou tinta da trave. O Guarani respondeu com Rafael Costa indo ao fundo e recuando para o chute de Renanzinho que desviou em Wellington e foi para escanteio aos 29 minutos.

A partir daí, o Juventude desistiu de tentar o segundo gol. Passou a tocar a bola para segurar o resultado. Correu riscos com a pressão final do Guarani, mas conseguiu seu objetivo.

Na primeira rodada do segundo turno, o Guarani vai enfrentar o CSA, em Campinas, às 19h15, da próxima sexta-feira. O Juventude só joga no domingo contra o CRB, em Alagoas. No meio de semana faz o jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil contra o Grêmio, de novo em Caxias. No primeiro jogo perdeu por 1 a 0.

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE 1 x 0 GUARANI

JUVENTUDE – Marcelo Carné; Igor, Wellington, Bareiro e Eltinho; João Paulo, Gustavo Bochecha e Renato Cajá (Neto); Capixaba (Wallace Tarta), Rafael Silva (Jonathas Belusso) e Breno Lopes (Gabriel Terra). Técnico: Pintado.

GUARANI – Gabriel Mesquita; Pablo (Cristovam), Romércio, Wálber e Erick Daltro (Eliel); Bruno Silva, Arthur Rezende (Murilo Rangel), Lucas Crispim e Renanzinho (Matheus Souza); Rafael Costa (Giovanny) e Júnior Todinho. Técnico: Felipe Conceição.

GOL – Romércio (contra), aos 23 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Igor, Bareiro, Marcelo Carné Eltinho, Capixaba e Renato Cajá (Juventude); Erick Daltro (Guarani).

ÁRBITRO – Alisson Sidnei Furtado (TO).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

