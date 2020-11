Robson Conceição vence americano e deve disputar o título mundial

Por Estadão - Estadão 7

Robson Conceição venceu o norte-americano Luis Coria, neste sábado, em Las Vegas, após dez rounds eletrizantes. Os três jurados apontaram a vitória do brasileiro por 94 a 93 e 95 a 92 (duas vezes), mesmo com o campeão olímpico tendo sofrido uma queda no segundo assalto e ter sido punido com a perda de dois pontos no quarto e sexto assaltos.

A atuação de Robson foi tão destacada que o empresário Sergio Batarelli, que cuida dos interesses do lutador, conversou após a luta com Bob Arum, dono da Top Rank, que patrocina Robson, e praticamente definiu uma oportunidade do brasileiro para disputar o título. “É preciso assinar o contrato. Aí vou divulgar adversário e quando será a luta pelo cinturão”, afirmou Batarelli.

Robson começou bem a luta, bastante forte e aceitando a troca de golpes com Coria. No segundo assalto, um gancho de esquerda levou o brasileiro para a lona. Ele voltou com um corte profundo na boca. “Foi uma luta duríssima. Era o teste que estava faltando para mim”, disse Robson. “Eu me recuperar da queda prova que o meu treinamento foi forte e bem feito.”

No quarto e sexto assaltos, o juiz puniu Robson com um ponto a menos por causa de golpes baixos. Atitude que Robson não considerou correta. Nos demais assaltos a disputa foi intensa, com fortes golpes dos dois lados e o brasileiro teve em pelo menos três vezes com chances de derrubar o adversário.

Robson, de 32 anos, soma agora 15 vitórias, com sete nocautes, enquanto Coria, de 22 anos, perdeu pela quarta vez, além de 12 vitórias, com sete nocautes.

Wilson Baldini Jr.

Estadao Conteudo

