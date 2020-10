Vinho de Santa Teresa (ES) é medalha de ouro em prêmio nacional

Por Redação - Redação 18

O vinho Tabocas Cabernet Sauvignon (safra 2017), produzido no Vale do Tabocas, em Santa Teresa, região serrana do Espírito Santo, ganhou a medalha de ouro no concurso “Wines of Brazil Awards 2020”, realizado no Rio de Janeiro. A bebida premiada tem passagem por madeira de jequitibá-rosa ( árvore símbolo do Espírito Santo )…leia mais em Safra ES

