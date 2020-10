Victor Coelho percorre os bairros Parque Laranjeiras e São Francisco de Assis

Por Redação - Redação 7

O candidato à reeleição, Victor Coelho, juntamente com o candidato a vice-prefeito, Ruy Guedes, visitou os moradores do Parque Laranjeiras e do São Francisco de Assis nesta quarta-feira (14).

Aos moradores dos dois bairros, Victor falou que não vai faltar disposição para seguir em frente. “Em cada caminhada, em cada contato com a população, tenho reforçado o meu desejo de buscar as soluções para as demandas e os desafios que ainda temos de ultrapassá-los. Mas tenho muita vontade, muita garra para continuar esse trabalho por mais quatro anos”, disse.

Sabatina no Mais Líderes

Na noite desta terça-feira (13), Victor Coelho foi sabatinado pelos associados do Instituto Mais Líderes. A sabatina foi realizada no auditório da Findes Regional, no complexo do Sesi, no bairro IBC.

A conversa teve a duração de 20 minutos e de cunho meramente informativo das propostas do candidato. Victor respondeu questionamentos sobre economia, educação, saúde, segurança, turismo e trânsito.

“Parabenizo aos membros do Instituto Mais Líderes por essa iniciativa. Foi mais uma ótima oportunidade para expormos as nossas principais ações desenvolvidas durante esses quatro anos. E, também, de divulgarmos o nosso plano para Cachoeiro seguir em frente”, afirmou Victor Coelho.

