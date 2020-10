Temporais podem atingir municípios do Sul do Espírito Santo neste fim de semana

Por Redação - Redação 403

No decorrer da segunda quinzena de outubro de 2020 a combinação da circulação dos ventos em diversos níveis da atmosfera, com a presença de ar úmido e quente vai estimular a formação de muitas áreas de instabilidade sobre a Região Sudeste, com potencial para grandes volumes de chuva acumulados.

Áreas de instabilidade se espalham sobre o Espírito Santo neste sábado (17) é há previsão de chuva moderada a forte com raios. No domingo, ocorrem pancadas de chuva fracas intercalando períodos de sol no litoral capixaba e não se descarta temporais isolados nos municípios que fazem divisa com Minas Gerais.

Para a maioria das áreas do Sudeste, a média de chuva varia de 100 a 140 mm. Em áreas do Triângulo Mineiro, Sul de Minas e Mantiqueira, Vale do Paraíba (SP), norte e centro-oeste de São Paulo, a média de chuva varia de 140 a 180 mm.

De acordo com os prognósticos a última semana do mês será de muita chuva. A indicação é de elevados volumes entre os dias 26 e 30 de outubro. A chegada de uma frente fria por volta do dia 25 deste mês e a formação de uma grande área de baixa pressão juntamente com as condições de vento favoráveis na média e alta atmosfera serão as responsáveis pelo elevado volume de chuva.

Os volumes mais elevados são esperados para Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

