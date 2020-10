Saiba quem são os 10 bilionários que mais ganharam na última semana

Continua depois da publicidade

Arnault não foi o único bilionário a ganhar muito dinheiro esta semana. As ações das mídia sociais tiveram ganhos graças a um forte relatório trimestral da Snap Inc, que esmagou as expectativas dos investidores quanto à receita — o que fez com que as ações disparassem 37%. O segmento de redes também perdeu um concorrente: na quarta-feira (21), o serviço de vídeos Quibi anunciou que estava fechando depois de apenas seis meses de operação. Entre 15 e 22 de outubro, os cofundadores do Snapchat, Evan Spiegel (patrimônio líquido de US$ 7,7 bilhões) e Bobby Murphy (patrimônio líquido de US$ 8,1 bilhões), enriqueceram US$ 2 bilhões e US $ 2,2 bilhões, respectivamente.

O sucesso do Snap levou os investidores do Facebook a esperar números ainda mais fortes quando o site divulgar os lucros trimestrais na próxima semana. Até quinta-feira (22), as ações do Facebook subiram 4,3%, apesar da decisão do Comitê Judiciário do Senado de intimar Mark Zuckerberg e o CEO do Twitter, Jack Dorsey, para prestar esclarecimentos sobre a moderação de suas plataformas diante de um artigo do New York Post, que fez o que pareciam ser afirmações não checadas sobre Hunter Biden. Em 22 de outubro, a fortuna de Zuckerberg estava avaliada em US$ 102,1 bilhões, um aumento de US$ 4,1 bilhões na semana.

A detentora do Google, a Alphabet, também teve uma semana forte e registrou valorização de 3,6% entre 15 e 22 de outubro. As ações subiram antes da divulgação do relatório trimestral de lucros, previsto para a próxima semana, e apesar do processo de antitruste anunciado pelo Departamento de Justiça em 20 de outubro. Os cofundadores do Google Sergey Brin (líquido patrimônio de US$ 69,6 bilhões) e Larry Page (patrimônio líquido de US$ 71,6 bilhões) ganharam US$ 2,1 bilhões cada durante a semana.

Veja, a lista dos 10 bilionários que mais ganharam na semana:

10. Amancio Ortega

Fortuna: US$ 67,1 bilhões, aumento de US$ 1,6 bilhão

País: Espanha

Fonte do patrimônio: Zara

9. Colin Zheng Huang

Fortuna: US$ 30,9 bilhões, aumento de US$ 1,8 bilhão

País: China

Fonte do patrimônio: Pinduoduo

8. Sheldon Adelson

Fortuna: US$ 32,1 bilhões, aumento de US$ 1,8 bilhão

País: Estados Unidos

Fonte do patrimônio: Cassinos

7. Zuo Hui

Fortuna: US$ 22,4 bilhões, aumento de US$ 1,8 bilhão

País: China

Fonte do patrimônio: Imobiliária

6. Evan Spiegel

Fortuna: US$ 7,7 bilhões, aumento de US$ 2 bilhões

País: Estados Unidos

Fonte do patrimônio: Snapchat

5. Sergey Brin

Fortuna: US$ 69,6 bilhões, aumento de US$ 2,1 bilhões

País: Estados Unidos

Fonte do patrimônio: Google

4. Larry Page

Fortuna: US$ 71,6 bilhões, aumento de US$ 2,1 bilhões

País: Estados Unidos

Fonte do patrimônio: Google

3. Bobby Murphy

Fortuna: US$ 8,1 bilhões, aumento de US$ 2,2 bilhões

País: Estados Unidos

Fonte do patrimônio: Snapchat

2. Mark Zuckerberg

Fortuna: US$ 102,1 bilhões, aumento de US$ 4,1 bilhões

País: Estados Unidos

Fonte do patrimônio: Facebook

1. Bernard Arnault

Fortuna: US$ 122 bilhões, aumento de US$ 8 bilhões

País: França

Fonte do patrimônio: LVMH

Fonte: Forbes