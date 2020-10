Sábado com tempo instável e alerta de temporais no Espírito Santo

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 34

O tempo segue instável neste sábado (24) no Espírito Santo, por causa da presença de umidade transportada por ventos oceânicos. De acordo com o Incaper, há previsão de chuva por todas as regiões ao longo do dia, com risco de temporais isolados, acompanhados com trovoadas e rajadas de vento na Grande Vitória, no leste serrano e por todo o norte do Estado.

Um aviso meteorológico especial foi emitido pelo Incaper para todo o fim de semana no Estado. O vento sopra com até moderada intensidade no litoral sul capixaba.

Veja as temperaturas em cada região:

-Região Sul: nas áreas menos elevadas, temperatura mínima de 21 °C e máxima de 27 °C.

Nas áreas altas, mínima de 18 °C e máxima de 22 °C.

-Região Serrana: nas áreas menos elevadas, temperatura mínima de 20 °C e máxima de 24 °C. Nas áreas altas, mínima de 16 °C e máxima de 21 °C.

-Grande Vitória, temperatura mínima de 22 °C e máxima de 27 °C.

-Região Norte: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 28 °C.

-Região Noroeste: nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 23 °C.

-Região Nordeste: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 27 °C.

