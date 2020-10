Ruas de Ubu, em Anchieta, recebem melhorias com aplicação de Revsol

Por Redação - Redação 17

Em Ubu, no litoral de Anchieta, 11 ruas estão recebendo melhorias com aplicação de Revsol. De acordo com com a Secretaria de Infraestrutura do município, os trabalhos devem finalizar ainda nesta semana. O material usado é um produto resistente que é misturado com argila, molhado e compactado, a fim de deixar as vias mais firmes e seguras para quem trafega.

Estão sendo contempladas as ruas 11, 13, 14, 15, 16, 18, 26 e 29, na parte alta do balneário, próximas à lagoa, além das ruas 05, 06 e a avenida B, próximas à Praça da Sereia. Já a rua 17, segundo a Secretaria, receberá posteriormente serviços de drenagem e pavimentação.

Ainda segundo informações da Secretaria, várias estradas do interior e ruas urbanas, principalmente as de grande movimentação, receberam o material. Serão contempladas posteriormente ruas do bairro Guanabara e da comunidade rural de Serra das Graças.

Já foram atendidas, segundo o setor, vias de Goembê, Embocacia, São Matues, Chapada do Á, Boa Vista, Santa Helena, Itaperoroma Baixa e o trecho entre Inhaúma e a Rodovia do Sol.

