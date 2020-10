Casagrande tem gestão aprovada na maioria das cidades pesquisadas no Sul do ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 42

Advertisement

Advertisement

Os eleitores de dez cidades do Sul do Espírito Santo avaliaram como positiva a gestão do atual governador do Estado, Renato Casagrande. A pesquisa foi feita pelo Instituto Solução entre os meses de agosto e outubro deste ano e ouviu 3.894 moradores das cidades de Guaçuí, Conceição do Castelo, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire, Venda Nova do Imigrante, São José do Calçado, Iúna e Dores do Rio Preto.

Continua depois da publicidade

O município com maior taxa de aprovação foi Muniz Freire, onde 69,92% dos entrevistados disseram aprovar a gestão de Casagrande, seguido de São José do Calçado, com índice de 67,80%. Apenas em Cachoeiro de Itapemirim a aprovação ficou abaixo dos 50%, em 44,75%.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.