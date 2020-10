Renata Fiório, candidata ao Executivo de Cachoeiro, sobe o tom em campanha eleitoral

Por Redação - Redação 43

Atual vereadora em Cachoeiro de Itapemirim e candidata à Prefeitura do município, Renata Fiório (PSD) acompanha a má gestão da cidade há quatro anos, e diz estar preparada para ser a primeira mulher a governar a Capital Secreta, e junto a população, escrever uma nova história.

Em seu programa eleitoral, Renata afirma que nos últimos anos, o Executivo vem se envolvendo em escândalos, sendo, inclusive, alvo de operações da Polícia Federal – manchando a reputação da cidade e de seus moradores – e para arrancar a velha política da administração municipal é preciso renovação.

“Precisamos colocar Cachoeiro no rumo certo, com um governo sério, idôneo, sem alianças políticas e sem submissão a parlamentares já conhecidos da população cachoeirense. Precisamos libertar Cachoeiro do passado e colocar a cidade em um porto seguro. Atender as demandas dos munícipes e não sofrer investigações por ações suspeitas”, afirmou Renata.

A candidata do Partido Social Democrático repudia a forma em que o atual governo vem conduzindo a saúde da população, mas investindo dinheiro, tempo e servidores para pintar e reformar escadarias e praças – o que é considerável, mas não prioridade – enquanto moradores aguardam por meses na fila para atendimento com especialistas.

“Temos hoje uma administração que mesmo diante de uma pandemia não priorizou a saúde dos nossos moradores, a educação de nossas crianças, mas investe servidores e recursos para ‘colorir’ a cidade. Pessoas que há quatro anos estão esperando uma cirurgia de catarata, uma consulta com nefrologista, psiquiatra, e tantas outras especialidades. A culpa é do gestor que não assume sua responsabilidade. É inadmissível”, finalizou.

Para saber mais sobre a caminhada 55 acesse o site www.renatafiorio.com.br

