Prefeitura de Cachoeiro realizará leilão de bens inservíveis

Bens móveis, em desuso ou considerados inservíveis e de recuperação antieconômica da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim serão leiloados no próximo dia 4 de novembro, às 9h30, por meio do site www.vitoriabid.com.br. Há 38 lotes no total, com valores iniciais variando de R$ 300 a R$ 16,8 mil.

Os bens incluem carros, máquinas e sucatas de materiais e equipamentos diversos. A lista completa, junto ao edital do leilão, pode ser conferida em www.cachoeiro.es.gov.br/ editais.

Para participar do leilão é necessário se cadastrar no site com antecedência mínima de 48 horas. Os documentos exigidos são CPF e carteira de identidade, para Pessoa Física; e cartão do CNPJ e documentos de identidade e credenciamento do representante (CPF, RG e autorização ou procuração), para Pessoa Jurídica.

Os lotes leiloados estão no Centro de Manutenção Urbana (CMU), no bairro São Geraldo, e poderão ser conferidos presencialmente entre 28 de outubro e 4 de novembro (exceto final de semana), das 12h às 16h. Para isso, é necessário agendar a visita e se dirigir ao local com máscara facial.

O telefone de contato para agendamento da visita e demais informações relativas ao leilão podem ser conferidas no edital.

