Polícia Militar persegue carro e detém dois suspeitos com drogas em Bom Jesus do Norte

Um patrulhamento pelo Loteamento Grande Vitoria, na tarde desta sexta-feira (16), resultou em perseguição policial e dois detidos com drogas em Bom Jesus do Norte. O fato aconteceu por volta das 17h30.

De acordo com informações da PM, um Fiat Palio prata estava parado no local, que levantou suspeita aos militares. O condutor, ao avistar a viatura, saiu com o veículo do local rapidamente, sendo acompanhado pela PM, que deu ordem de parada e foi desobedecida.

Durante a perseguição foi arremessado pela janela do passageiro dois volumes, que posteriormente após buscas, foram localizadas e identificados como maconha, e só depois de arremessar o material foi obedecida a ordem de parada.

Após a abordagem e busca pessoal nos ocupantes, e no veículo, nada de ilícito foi encontrado, apenas R$ 146,50 em espécie.

Os suspeitos de 34 anos e 24 anos foram conduzimos juntamente com o material apreendido para a UPJ de Alegre.

