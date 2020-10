Polícia Militar e Corpo de Bombeiros realizam formatura de novas turmas de sargentos

Por Redação - Redação 19

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo realizaram, na manhã desta sexta-feira (16), as solenidades de formatura dos alunos do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS). As cerimônias contaram com a presença do governador Renato Casagrande e ocorreram, respectivamente, no auditório do Hospital da Polícia Militar, em Bento Ferreira, e na quadra do Quartel do Comando-Geral dos Bombeiros, na Enseada do Suá, ambos em Vitória.

Ao todo, 347 novos sargentos serão incorporados aos quadros da Polícia Militar e 52 ao Corpo de Bombeiros. Os cursos tiveram duração de 10 meses e passaram por diversas adaptações para que pudessem ser concluídos, mesmo em situação de pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19).

Em suas falas, o governador Casagrande parabenizou os formandos e destacou a importância da função. “Os sargentos têm o papel de liderar a equipe de trabalho e de estar à frente das ações da PM e dos Bombeiros, colocando em execução aquilo que estrategicamente foi decidido. Participam também das decisões e execuções estratégicas. Importante saber o papel do sargento para deixar sua tropa motivada. Compreender a responsabilidade que vocês exercem agora é fundamental. A instituição tem dado uma contribuição extraordinária à população capixaba, em especial, neste ano que tem sido difícil para todos nós”, afirmou.

Casagrande reforçou que essa é mais uma ação do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, retomado no início de 2019 e que vem contribuindo com a redução da violência no Espírito Santo.

“Governei o Estado de 2011 a 2014 e, quando assumi, tínhamos uma segurança pública fragilizada, sem efetivo, sem armamento, viatura e equipamento e em quatro anos com o Estado Presente investimos e reestruturamos e deixamos muito mais adequada. Voltamos em 2019 e estamos tendo que refazer o trabalho. Tomamos decisões importantes desde que assumimos o Governo, dando um passo a cada dia. Há muito tempo que nossas forças de segurança não realizavam tantas operações e vamos colher esses frutos. Parabéns pelo trabalho que têm feito pela sociedade capixaba”, pontuou o governador.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, destacou a importância da conclusão dos cursos e as promoções dos cabos a terceiros sargentos.

“Quando a pandemia chegou tivemos uma série de notícias falsas e desanimadoras em relação ao Governo, de pessoas que queriam prejudicar, afirmando que as promoções não sairiam mais e que o governador iria suspender os cursos. Hoje, estamos aqui, mostrando todo o comprometimento do Governo com a tropa e formando novos sargentos nas nossas Corporações. Nós precisamos muito dos nossos sargentos na nossa labuta diária. Temos que agradecer ao Governo que pensa e respira a Segurança Pública e entende os anseios da família e da sociedade capixaba”, afirmou Ramalho.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, também citou os desafios trazidos pela pandemia, mas também agradeceu a todos pelo empenho e dedicação durante o período mais crítico do ano de 2020.

“O esforço e trabalho de todos os nossos profissionais, oficiais e equipe de Governo foi fundamental para que esse curso pudesse ser concluído. Hoje estamos entregando militares formados de forma segura, somente pela coragem do governador Renato Casagrande, que mesmo com a pressão, tomou decisões duras e que se mostraram corretas. Não foi fácil, mas hoje estamos colhendo grandes resultados. Nosso Estado virou referência nacional nas ações de enfrentamento à pandemia”, destacou Cerqueira.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, também lembrou de agradecer aos familiares dos militares formandos, que passaram por momentos de apreensão, mas deram todo o apoio para que os novos sargentos pudessem estar, hoje, à disposição da sociedade capixaba.

“Nessa oportunidade quero começar agradecendo ao governador pelos investimentos que vem fazendo na Corporação, dando mais dignidade aos nossos militares, e a finalização do CHS é uma vitória, possível pelo empenho de toda a equipe de Governo. Quero parabenizar os 347 novos sargentos pela dedicação ao curso e tenho certeza que muitos foram os desafios nessa jornada, mas com perseverança e dedicação as adversidades foram superadas. Agradeço aos familiares por terem sido alicerces para que os nossos novos sargentos tenham chegado”, discursou Caus.

Durante o evento de formatura do CHS da PMES, o governador Renato Casagrande ainda recebeu uma placa de homenagem dos alunos, pelo esforço em dar continuidade ao CHS, mesmo em meio à pandemia da Covid-19.

Promoção de soldados a cabo é antecipada

Durante a solenidade no HPM, o governador realizou o ato simbólico de sanção do projeto de lei que irá permitir a promoção dos soldados aptos ao posto de cabo da Polícia Militar em 28 de outubro, Dia do Servidor Público, que por conta da pandemia haviam sido adiadas somente para o mês de dezembro.

“Essa é mais uma amostra do quanto temos um governador que se preocupa com a dignidade e melhores condições de trabalho dos nossos policiais. Os investimentos estão sendo feitos na parte estrutural e também nos nossos recursos humanos”, concluiu o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus.

