Polícia Federal apreende haxixe enviado pelos Correios no ES

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 57

Uma ação da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (21) culminou no flagrante de uma pessoa por posse de haxixe. A droga foi enviado pelos Correios e a pessoa detida ao retirar a encomenda em Vitória.

De acordo com a PF, a área de segurança dos Correios detectou a encomenda postal contendo possíveis ilícitos em seu interior e com destinatário no município de Vitória. A PF foi acionada e realizou a apreensão da encomenda e detenção do destinatário. A droga pesando 105,64 gramas estava dentro de um equipamento de som caixa de som enviada de Foz do Iguaçu, no Paraná.

A pessoa foi indiciada no artigo 28 da Lei 11.343/2006, assinou um Termo Circunstanciado, se comprometendo a apresentar-se em Juízo.

