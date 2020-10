Pesquisa mostra que se as eleições fossem hoje, Dito estaria eleito em Muniz Freire

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 213

O AQUINOTICIAS.COM encomendou ao Instituto Solução pesquisa eleitoral mostrando a intenção de votos dos eleitores de Muniz Freire. A publicação faz parte da série eleições 2020.

A pesquisa foi realizada nos dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2020 com 389 eleitores. A amostra foi calculada usando um nível de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro de 4.9 pontos percentuais para mais ou para menos. A estatística responsável é Miriam Aparecida Ignácio Almeida, CONRE 7955, e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-06231/2020.

Pesquisa espontânea

Aos eleitores o Instituto Solução fez a seguinte pergunta: “Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para prefeito de Muniz Freire? (Espontânea)”.

Dito (PDT) foi o nome mais citado pelo eleitorado e abriu quase 18 pontos na frente do atual prefeito, Dr. Carlinhos (PROS) – (17,74%). Se as eleições fossem hoje, Dito seria eleito com 35,48% dos votos válidos. Com a margem de erro, teria entre 30,58% e 40,38%.

Locais visitados

Os entrevistadores do Instituto Solução visitaram os seguintes bairros e distritos: Centro, São Vicente, Santa Terezinha, Piaçu, Itaici, Menino Jesus e Vieira Machado.

