Pedido de candidatura a vereador do professor Jonathan Willian é indeferido em Cachoeiro

Por Guilherme Gomes

O presidente do Sindimunicipal de Cachoeiro de Itapemirim, Jonathan Willian Corrêa (PV), teve sua candidatura a vereador indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele foi classificado como inapto pela Justiça Eleitoral, devido a ausência de requisito de registro.

Professor Jonathan, como também é conhecido, pediu afastamento do cargo da presidência do sindicato para disputar as eleições 2020. Segundo o sindicalista, a decisão é um erro e há a certeza da alteração da decisão a seu favor.

A reportagem do Aqui Notícias tentou contato via telefone com Jonathan, para um pronunciamento, mas o celular estava desligado ou fora da área de cobertura. Professor Jonathan concorreu ao cargo de prefeito nas últimas eleições.

