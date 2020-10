Novos serviços do Santuário Nacional de São José de Anchieta garantirão uso sustentável do monumento

Por Redação - Redação 5

O Santuário Nacional de São José de Anchieta, patrimônio turístico e religioso mundial, ganhará um café, uma lojinha, uma sala de Ex-Votos e banheiros (incluindo banheiros acessíveis e espaço para trocar fraldas). Serviços que garantirão o uso sustentável do monumento.

Os anexos estão previstos na obra de restauro em andamento, com data de entrega agendada para o segundo semestre de 2020. Localizados numa área lateral, isolada e sem uso, onde, até então, os visitantes não tinham acesso, eles passaram por estudos e estão sendo construídos respeitando e deixando livres a visão da fachada do monumento e dos seus visitantes. A obra, inclusive, é suspensa para que não ocupe o espaço do Santuário e, ao mesmo tempo, preserve a área e sua arqueologia.

“O projeto se pauta numa construção moderna, que respeita todas as normas de restauro e se harmoniza com o Santuário, com suas paredes brancas, com o Arco lembrando a arquitetura da Igreja e da torre de sineira”, explica a presidente do Instituto Modus Vivendi e responsável pelo restauro, Érika Kunkel.

A construção prevê, ainda, uma área de contemplação de toda a cidade, com vistas especiais do rio e do mar, e, junto com o projeto do Santuário como um todo, mudará a história da cidade e de toda a região, agregando altíssimo valor ao turismo e ao seu entorno. As telhas serão as mesmas do Santuário, em formato diferente dos dias de hoje. Elas foram fabricadas especialmente para a obra, a partir de um tamanho padrão atual.

Após sua inauguração, serão realizadas ações educativas com escolas do Estado do Espírito Santo, subsidiando o transporte e a alimentação de mais de 10 mil alunos da rede pública. Promover trabalho, educação e cultura e gerar senso de pertencimento também são objetivos do restauro.

Além dessas obras, o projeto inclui, dentro da construção Jesuítica, a montagem de um Museu, de um Centro de Documentação Jesuítica e de uma Biblioteca, além de acessibilidade e climatização. Importante, tudo respeitando as normas de restauro e a arquitetura jesuítica do século XVI.

O restauro do Santuário Nacional de São José de Anchieta está sendo feito por profissionais especializados, com muito estudo, respeito às normas, responsabilidade e cuidado. Preservar as características originais do monumento, segundo os padrões rígidos internacionais do restauro, é prioridade do Instituto Modus Vivendi.

Érika Kunkel reforça ainda que está não é uma obra pública. Ela é integralmente aprovada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e está sendo realizada pela Lei de Incentivo à Cultura Federal, com patrocínios da Vale e do BNDES.

