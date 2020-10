Moradores de Dores do Rio Preto reclamam de mau cheiro causado por lagoas de efluentes de laticínio

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 222

O mau cheiro tem incomodado os moradores do Centro de Dores do Rio Preto. O forte odor, segundo eles, tem origem em lagoas de efluentes usadas pela Laticínios Porto Alegre. Essas lagoas, que ficam próximas à fábrica, no Centro do município, são os locais para onde é escoada a água usada para lavar os equipamentos da empresa e também os tanques de caminhões. O líquido é cheio de resíduos de leite e gordura que, estagnados e expostos ao tempo, geram o cheiro desagradável.

A secretaria municipal de Meio Ambiente tentou acabar com o problema, mas sem sucesso. “Essa denúncia chegou até a secretaria. A laticínios entrou com o processo de licenciamento ambiental em Cachoeiro, não foi conosco. Essa licença foi emitida por lá, portanto, não temos jurisprudência para qualquer ação contra a empresa. Mas encaminhamos a denúncia ao Idaf e o órgão fiscalizou e questionou a maneira como está sendo realizado o tratamento. Além disso, a secretaria enviou um comunicado denunciando a situação para o Ministério Público. O que pudemos, nós fizemos, mas não fomos atendidos. A secretaria é próxima ao laticínio e o cheiro incomoda até quem está trabalhando. É insuportável. Imagine quem mora pro lado. Enfim, fizemos uma série de ações, mas não conseguimos nada por enquanto”, explica o secretário de Meio Ambiente de Dores do Rio Preto, Juan Senna.

Tentamos em contato com a responsável pela Laticínios Porto Alegre em Dores do Rio Preto por meio de ligação telefônica e também mandamos mensagem pelo WhatsApp mas, até o momento de fechamento da reportagem, não tivemos retorno. O Aquinoticias.com está aberto a ouvir as colocações dos responsáveis pela empresa a qualquer momento que eles queiram se pronunciar.

