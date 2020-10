Moradores agradecem Victor Coelho, prefeito de Cachoeiro, por obras no bairro São Lucas

Por Redação - Redação 6

Durante muitos anos, o acesso dos moradores do São Lucas era intrafegável, principalmente em dias de chuva. Com a preocupação de levar dignidade para as famílias que residem naquele local, a gestão Victor Coelho entregou obras de infraestrutura concluídas em dez vias públicas do bairro.

As intervenções incluíram construção de redes de drenagem, muros de contenção e pavimentação asfáltica. Com as ruas asfaltadas, os moradores agora vivenciam um sonho que se tornou realidade. E isso pôde ser comprovado de perto pelo candidato à reeleição, Victor Coelho, que visitou o bairro na tarde desta quarta-feira (21), acompanhado do candidato a vice-prefeito, Ruy Guedes.

Para quem precisava caminhar na lama para se deslocar de casa, o asfalto tem um valor altamente significativo e um sinônimo de vida digna. A moradora Geiza Carneiro agradeceu a Victor Coelho pelo investimento levado para a comunidade. “Era muito difícil quando chovia. As crianças chegavam sujas de lama na escola. A gente tinha até vergonha. Meu portão nem conseguia abrir direito de tanta lama. Mas, agora, graças a Deus e ao Victor Coelho a gente não sofre mais com isso. A palavra é de muito agradecimento pelo que ele fez por nós”, afirmou.

Lucineia Gonçalves, moradora do bairro há 18 anos, contou que essa era uma reivindicação antiga. “Já sofri muito com isso aqui antigamente. Teve várias vezes de a gente ter que ir a pé para os lugares, pois os carros não podiam sair das garagens, devido a lama, além da poeira. A obra ficou muito boa. Victor foi o único prefeito que fez alguma coisa por nós”, lembrou.

De acordo com a dona-de-casa Virgilina Moraes, o asfalto significa melhoria de vida e dignidade para toda sua família. “Melhorou demais para nós aqui. Agora estamos numa nova situação. Conseguimos vencer. Saímos da lama. Graças a Deus, estamos com asfalto. Agradecemos muito ao Victor Coelho por isso”, disse.

Victor Coelho ressaltou que foi muito gratificante ver a felicidade dos moradores. “Eles precisavam muito dessas obras, e ficamos muito felizes de atender demandas da população de tantos anos. A prefeitura tem se empenhado bastante para a dar o melhor para todas as regiões de Cachoeiro”, concluiu.

Alto Monte Cristo e Jardim Itapemirim também recebem Caravana do 40

Mais cedo, o candidato a vice-prefeito, Ruy Guedes, visitou os bairros Alto Monte Cristo e Jardim Itapemirim. Nos dois locais, ouviu diversas manifestações de apoio daqueles que querem a continuidade de Victor Coelho como prefeito de Cachoeiro.

“Eu gosto muito do Victor Coelho como prefeito da nossa cidade. Ele está fazendo um grande trabalho. E desejo que ele continue para Cachoeiro seguir em frente”, afirmou a comerciante Fátima Vantil, moradora do bairro Jardim Itapemirim.

Nesta quinta-feira (21), a agenda de Victor Coelho e Ruy Guedes prevê visita a empresa, entrevista ao ES Fato online, Caminhada nos bairros Ruy Pinto Bandeira e Aeroporto e reunião com comunidade.

