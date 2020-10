Maioria dos entrevistados em pesquisa não aprova administração de Dr. Carlinhos em Muniz Freire

Por Redação - Redação 65

Advertisement

Advertisement

Eleito com 43,03% dos votos no pleito de 2016, o atual prefeito de Muniz Freire, Dr. Carlinhos Bazzarella (Pros) tem a forma de governar rejeitada pela maioria dos entrevistados no município. Na pesquisa feita pelo Instituto Solução, 47,04% dos que responderam à pergunta disseram desaprovar a maneira como o atual prefeito está governando o município. O índice de aprovação do gestor é de 29,82%. Outros 23,14% não souberam responder à questão.

Continua depois da publicidade

A pesquisa eleitoral do Instituto Solução foi realizada entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2020, com 389 entrevistas. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4.9 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TER), sob o número de protocolo ES-06231/2020.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.