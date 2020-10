Líder nas pesquisas em Conceição do Castelo, gestão de Christiano é aprovada pela maioria da população

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 33

Pesquisa eleitoral encomendada pelo AQUINOTICIAS.COM ao Instituto Solução mostra que a gestão de Christiano Spadetto (Cidadania) é aprovada pela maioria da população. A publicação faz parte da série eleições 2020.

A pesquisa foi realizada nos dias 5 e 6 de outubro de 2020 com 385 eleitores. A amostra foi calculada usando um nível de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro de 4.9 pontos percentuais para mais ou para menos. A estatística responsável é Miriam Aparecida Ignácio Almeida, CONRE 7955, e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-00386/2020.

Avaliação da gestão

Aos eleitores o Instituto Solução fez a seguinte pergunta: “O(A) S R(A) APROVA OU DESAPROVA A MANEIRA COMO O PREFEITO CHRISTIANO SPADETTO ESTÁ GOVERNANDO O MUNICÍPIO?”

Para 54,81% dos eleitores, a gestão do atual prefeito está aprovada. Outros 33,77% desaprovam a maneira que Christiano governa.

Pesquisa estimulada

Aos eleitores o Instituto Solução fez a seguinte pergunta: “Se a eleição para prefeito fosse hoje e os candidatos fossem esses que vou ler, em quem o(a) sr(a) votaria? (ESTIMULADA)”?

Christiano Spadetto (Cidadania) lidera as intenções de voto com 25,20%. Com a margem de erro, tem entre 20,3% e 30,1%. Em segundo lugar aparece Dr. Gotardo (Avante), com 18,18%. Saulo Belisario (PSD) aparece empatado tecnicamente com Valbinho (PSB), com 9,61% e 9,09%, respectivamente.

Locais visitados

Os entrevistadores do Instituto Solução visitaram os seguintes bairros e distritos: Centro, Nicolau Vargas, Arthur Soares, Pedro Rigo, Boa Esperança, Santa Luzia, Taquarussu, Mata Fria e Santo Antônio.

