Justiça Eleitoral impugna candidatura de Ubaldo Martins em Bom Jesus do Norte

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 117

A Justiça Eleitoral indeferiu a candidatura de Ubaldo Martins (PP) à Prefeitura de Bom Jesus do Norte. A decisão, proferida nesta segunda-feira (19), é do Juiz Eleitoral Evandro Coelho.

O processo nº 0600489-24.2020.6.08.0044, contra Ubaldo Martins, foi movido pelo Promotor Eleitoral Sebastiao Carlos Cordeiro de Souza, que pediu a impugnação em razão da existência de causas de inelegibilidade do candidato ao cargo de prefeito de Bom Jesus do Norte, tendo em vista a irregularidade das contas de governo relativas ao exercício de 2016, julgadas pela Câmara de Vereadores, bem como decorrente de desaprovação de suas contas enquanto chefe do Executivo Municipal, pelo Tribunal de Contas (TCE) no processo n.º 05110/2017-7.

Nos autos foi destacado que o processo n.º 05110/2017-7, do TCE, foi transitado em julgado em 2019, onde apurou-se os fatos decorrentes da apresentação de contas irregulares.

“Em contrapartida, foram declaradas irregularidades insanáveis pela Câmara de Vereadores: apuração de deficit orçamentário evidenciando desequilíbrio das contas públicas; divergência na consolidação das disponibilidades evidenciadas no termo de verificação das disponibilidades; ausência de segregação dos restos a pagar em processados e não processados no DEMDFL; inconsistência na consolidação da execução patrimonial; não recolhimento das contribuições previdenciárias do ente e retidas de servidores e terceiros; apuração de deficit financeiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas; descumprimento do limite legal com despesa de pessoal – Poder Executivo; assunção de obrigações de despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento; aumento de despesas com pessoal pelo titular do Poder nos últimos 180 dias do seu mandato e ausência de medidas administrativas que viabilizassem a implantação do Sistema de Controle Interno e a realização de procedimentos de controle necessários e suficientes a embasar o parecer técnico do Controle Interno Municipal”, diz trecho da ação apresentada pelo MPE.

O Juiz Eleitoral Evandro Coelho acatou o pedido do Ministério Público Eleitoral. “Posto Isso, e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente as impugnações e consequentemente o indeferimento do requerimento de registro de candidatura de Ubaldo Martins de Souza, julgando-o inapto a participar das eleições de 2020”, sentenciou o magistrado.

Veja a sentença clicando aqui!

