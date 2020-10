Juiz defere candidatura de Reginaldo Quinta em Presidente Kennedy

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 445

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santos (TRE-ES) publicou nesta segunda-feira (26) a decisão juiz da 43ª Zona Eleitoral -ES, Jorge Orrevan Vaccari Filho, quanto ao pedido da Promotoria Eleitoral do Estado para que a candidatura de Reginaldo Quinta (DEM) fosse impugnada, deixando-o fora da disputa pela Prefeitura de Presidente Kennedy. Na deliberação, o magistrado rejeitou a impugnação proposta pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) e, por conseguinte, deferiu o pedido de registro de candidatura.

Alega o órgão ministerial que o candidato a prefeito responde várias ações cíveis, de improbidade e penais, na Justiça do Estado do Espírito Santo. Afirma, também, que o requerido encontra-se inelegível, haja vista ter sido condenado à suspensão de seus direitos políticos.

Após ser notificado, Reginaldo Quinta apresentou resposta, aduzindo, em suma, a intempestividade do aditamento formulado pelo MPE, que teria sido apresentado após a notificação do ora impugnado e, no mérito, afirma que a condenação nos autos não incluiu a ocorrência de dano ao erário e de enriquecimento ilícito, além do que, os direitos políticos do contestante foram restabelecidos por decisão liminar, em Ação Rescisória que tramita no TJES.

Após análise dos autos, o juiz Jorge Orrevan não acatou a impugnação proposta pelo Ministério Público Eleitoral e, ainda, acatou pedido de registro de candidatura ao cargo de prefeito de Reginaldo Quinta e Geovana Quinta para vice-prefeita, pela Coligação “Transformando Kennedy com Progresso e Igualdade Social”, integrada pelos Partidos Republicanos e Democratas.

