Jauhar afirma que, se eleito, vai promover concurso público e implantar mini Ceasa em Guaçuí

Em uma sabatina promovida nesta segunda-feira (19) pela Associação Comercial, Agronegócio, Industrial e de Serviços de Guaçuí (Acisg), o candidato à Prefeitura de Guaçuí, Jauhar, enfatizou que, no setor produtivo, uma das propostas é investir na agricultura. Na ocasião, a associação entregou ao candidato um documento com reivindicações do setor produtivo do município.

“Os agricultores têm reclamado muito de falta de estradas e pontes. Queremos colocar máquinas para atendê-los, um técnico agrícola e um veterinário. Vou lutar para tirar a cobrança de hora/máquina do agricultor” disse o candidato, afirmando que pretende criar uma mini Ceasa para os agricultores. “Com a mini Ceasa, vamos vender os produtos para outras cidades e para nossos colégios. Terá mais geração de renda, emprego e impostos para o município. Queremos criar também o mercado municipal de Guaçuí”, disse, falando também da importância da Feira de Negócios e do Festival de Inverno para a cidade.

Na educação, Jauhar disse que pretende abrir concursos públicos para todas as áreas, inclusive professores. Além disso, o candidato afirmou que pretende equiparar os salários dos docentes com o piso nacional. “Queremos também criar o pré-vestibular social, para pessoas carentes, que não têm condições de pagar um cursinho, e fazer convênios com faculdades”, disse, enfatizando que vai oferecer também o transporte universitário.

No meio ambiente, o candidato enfatizou a importância de priorizar o saneamento básico. “Temos uma usina de tratamento de esgoto que não funciona. Vamos buscar a Funasa para tentar conseguir fazer essa usina funcionar. Depois, temos um projeto de despoluição de dois rios do município”, disse, enfatizando ainda que pretende fazer a dragagem de um rio para evitar futuras enchentes.

Na cultura e esporte, ele falou da importância de investir no teatro e nos artistas locais. “Temos de aproveitar os talentos dessa cidade”, enfatizou, dizendo ainda que pretende implantar mais esportes nas escolas e voltar com os campeonatos rurais. “Também temos de criar, principalmente aos domingos, uma rua para o lazer. Podemos fechar uma rua, na beira rio, para as crianças andarem de skate, bicicleta”.

Na saúde, o candidato disse que vai retornar com os trabalhos do Centro de Saúde da Mulher. “Queremos voltar com ele, além disso, queremos criar uma UTI neonatal e um centro para diabetes”, enfatizou. A ESF, ou Estratégia Saúde da Família, segundo ele, será trabalhada para abranger as comunidades rurais. “Queremos nas ESF médicos especialistas, cardiologistas, pediatras. Temos de ter mais agilidade”, disse.

Para o desenvolvimento econômico, segundo ele, um dos projetos é a devolução do ICMS para o setor produtivo, como a agricultura, agropecuária e comércio. “Quero voltar uma parte desse imposto para quem está produzindo”, disse, afirmando que essa devolução pode gerar emprego e renda. “Então, vamos ficar mais perto desses empresários e incentivar as pessoas a comprarem no comércio local, inclusive a prefeitura. Hoje compra-se muito fora. Temos de investir mais na nossa cidade”.

Na segurança pública, Jauhar afirmou que vai trabalhar a implantação da guarda municipal e da patrulha rural. “Queremos a criação da guarda municipal para proteger o cidadão de bem. Vamos fazer uma patrulha rural, para proteger o produtor rural”, disse, informando que videomonitoramento também está entre as propostas.

