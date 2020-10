Inpe emite alerta de chuvas intensas para 57 cidades do ES; veja a lista

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 425

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu nesta terça-feira (20), um alerta para chuvas intensas com acumulados de precipitação para 57 cidades do Espírito Santo. Segundo o Inpe, o aviso é válido desta terça até quarta-feira (21) às 7 horas.

Vejas as cidades sob alerta:

-Água Doce do Norte

– Afonso Cládio

– Águia Branca

– Alfredo Chaves

– Alto Rio Novo

– Aracruz

– Baixo Guandu

– Barra de São Francisco

– Boa Esperança

– Brejetuba

– Cariacica

– Castelo

– Colatina

– Conceição da Barra

– Conceição do Castelo

– Domingos Martins

– Ecoporanga

– Fundão

– Governador Lindenberg

– Guarapari

– Ibatiba

– Ibiraçu

– Irupi

– Itaguaçu

– Itarana

– Iúna

– Jaguaré

– João Neiva

– Laranja da Terra

– Linhares

– Mantenópolis

– Marechal Floriano

– Marilândia

– Montanha

– Mucurici

– Muniz Freire

– Nova Venécia

– Pancas

– Pedro Canário

– Pinheiros

– Ponto Belo

– Rio Bananal

– Santa Leopoldina

– Santa Maria de Jetibá

– Santa Teresa

– São Domingos do Norte

– São Gabriel da Palha

– São Mateus

– São Roque do Canaã

– Serra

– Sooretama

– Venda Nova do Imigrante

– Viana

– Vila Pavão

– Vila Valério

– Vila Velha

– Vitória

