Inmet emite alerta amarelo para acumulados de chuva em todo o Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para acumulado de chuva em todo o Espírito Santo a partir das 12 horas desta segunda-feira (26), com validade até as 10 horas desta terça (27). O Instituto chama atenção para acumulados de 20 mm a 30 mm por hora ou 50 mm/dia. Podem ocorrer alagamentos e pequenos deslizamentos nas cidades sob alerta.

O aviso inclui as áreas Serrana Capixaba, Metropolitana de Vitória, Litoral Sul Capixaba, Central Sul/Caparaó Capixaba, Rio Doce Capixaba, Centro-Oeste Capixaba, Nordeste Capixaba, Noroeste Capixaba e, também as áreas do estado do Rio de Janeiro na Costa Verde, Noroeste Fluminense, Baixadas Litorâneas, Metropolitana Do Rio De Janeiro, Norte Fluminense, Médio Paraíba, Centrossul Fluminense, Serrana Fluminense,