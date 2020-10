Idoso morre após cair em rua de Cachoeiro de Itapemirim

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 464

Um idoso acabou morrendo ao cair da própria altura na tarde desta quarta-feira (21), em uma rua do bairro Elpídio Volpini, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares receberam um chamado por volta das 16h30 de que um idoso havia caído em via pública e encontrava-se desacordado e com sangramento na cabeça e na boca.

Ao chegar no local o resgate constatou que a vítima já estava sem vida. O serviço de perícia da Polícia Civil foi acionado, assim como a Polícia Militar que atuou em apoio para preservação do local. O nome e idade da vítima não foram divulgados.

