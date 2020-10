Homem morre após capotar automóvel na BR-262, em Domingos Martins

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 318

Um acidente deixou uma vítima fatal na BR-262, na altura da comunidade de Aracê, em Domingos Martins. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a família relatou que ele havia saído de Vitória na noite desta sexta-feira (16), com destino a Venda Nova do Imigrante, mas que não teria chegado ao seu destino final.

De acordo com os Bombeiros, populares relataram ter encontrado um EcoSport preto, na manhã deste sábado (17), por volta das 10h40, fora da pista e que uma pessoa, possivelmente em óbito, estava presas às ferragens, logo após o trevo de entrada da comunidade. A vítima era Carlo H. Rosa Pereira, 48 anos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e sinalizou a pista com cones para que o Corpo de Bombeiros pudesse fazer a retirada do corpo que estava preso às ferragens. Após a autorização da Polícia Civil para a retirada da vítima, foi necessário estabilizar o veículo, pois estava apoiado por galhos e cipós, havendo risco de queda.

Foi necessário um cabo de aço e um guincho manual de alavanca para efetuar o resgate. Os familiares da vítima já se encontravam no local do acidente durante o resgate.

