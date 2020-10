Gusttavo Lima fatura R$ 600 mil live e clipe, lança música de reconciliação e sertanejos desconfiam de separação

Por Redação - Redação 133

Advertisement

Advertisement

Após receber R$ 1,5 milhão em cachê pela live Embaixador no Agronegócio, Gusttavo Lima parece estar num cassino com dezenas de máquinas caça-níquéis que não param de pingar moedas. Só nos últimos três dias, o vídeo da live, que fica no canal do cantor no YouTube, chegou a 13 milhões de visualizações. Há uma semana, o clipe de “Café e Amor”, curiosamente lançado no dia do anúncio da separação de Andressa Suita, já reuniu 28 milhões de views. Tudo isso rendeu ao sertanejo cerca de R$ 600 mil, fora o que recebe de anunciantes do Google e dos aplicativos musicais.

Continua depois da publicidade

Nesta quinta-feira (21), Gusttavo bota mais uma música nas plataformas digitais. “Tudo o que eu queria”, uma canção que fala, adivinha só, de reconciliação. O lançamento parece ter colocado uma caraminhola na cabeça de empresários, cantores e produtores do meio sertanejo…continue lendo clicando AQUI

*Fonte: Extra.globo.com

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.