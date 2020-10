Grupo Folha do Caparaó de comunicação responde a acusações do atual prefeito em Muniz Freire

Por Redação - Redação 5

Advertisement

Advertisement

Comunicado ao município de Muniz Freire em reposta ao atual prefeito, Dr. Carlos Brahim Bazzarella:

Continua depois da publicidade

Cidadãos Munizfreirenses, fomos surpreendidos no último dia 21 de outubro, com uma postagem completamente desrespeitosa feita pelo senhor prefeito Dr. Carlinhos e replicada efusivamente também pelas outras chapas que, usando de suas redes sociais, tentaram descredibilizar nosso Instituto Solução de Pesquisas, Estatística, Publicidade e Marketing e também o portal AQUINOTICIAS.COM, marcas do Grupo Folha do Caparaó de Comunicação.

Primeiro ponto a ser esclarecido: o Instituto Solução de Pesquisas, Estatística e Marketing, é uma empresa independente, com CNPJ, endereços e sócios diferentes do Grupo Folha do Caparaó de Comunicação, empresa a qual dirijo.

Assim como o Jornal Folha de São Paulo tem PARCERIA com o Instituto Datafolha, a Rede Vitória tem com Instituto Futura, e a Rede Globo e Rede Gazeta tem com o Instituto IBOPE, o Grupo Folha do Caparaó de Comunicação tem uma forte parceria com o Instituto Solução de Pesquisas, Estatísticas e Marketing.

Continua depois da publicidade

O Grupo Folha do Caparaó com sua marca AQUINOTICIAS.COM encomenda a pesquisa ao Instituto Solução de Pesquisas em determinada cidade, dentro do prazo legal e publica absolutamente dentro da legislação eleitoral. Com esse mesmo ritual, o Instituto Solução realizou pesquisa de intenção de votos no município de Muniz Freire.

Nas redes sociais, o senhor prefeito questionou o fato do Instituto Solução de Pesquisas realizar uma pesquisa em Muniz Freire e ao mesmo tempo prestar serviços a campanha do candidato a Prefeito, Sr. Dito.

O que talvez o senhor prefeito Dr. Carlinhos não saiba é que a empresa apesar de ter o mesmo nome, CNPJ e endereço, tem em seu CNAE (LISTA DE FUNÇÕES QUE PODE DESEMPENHAR) a prestação de serviço de MARKETING ELEITORAL. E é este serviço que está sendo prestado a campanha do candidato DITO.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Nesse caso, como observamos acima, o Instituto Solução presta serviço de Marketing ao candidato Dito e serviços de pesquisas ao Grupo Folha do Caparaó de Comunicação, não tendo nada de ilegal.

Vou dar um exemplo a vocês:

Durante a campanha do PT para presidente da República, quem fazia as pesquisas para consumo interno era o Data Folha e o mesmo Instituto fazia pesquisa para o Jornal Folha de São Paulo e Rede Globo. Já o IBOPE, prestava serviços ao PSDB e também a Rede Globo. Entenderam como isso é comum no nosso meio de comunicação?

Pois é, infelizmente o excelentíssimo prefeito, Dr. Carlinhos, apelidado carinhosamente de Dr. “Quietinho”, além de ter um desconhecimento total do tema, tenta de qualquer jeito desqualificar uma pesquisa que mostra que seu governo está completamente DESAPROVADO pela população Munizfreirense, e que também é hoje o candidato a prefeito com o maior índice de rejeição entre todos no município de Muniz Freire. Além disso, a pesquisa mostra que o candidato Dr. Carlinhos figura bem atrás do primeiro colocado.

Caríssimo prefeito e candidato a reeleição Dr. Carlos Brahim Bazarella, por que tanto espanto com esses números tão negativos da sua gestão? Será por que sua gestão está tão mal aprovada? Sinto que sua administração de prefeito deixou muito a desejar.

Atenciosamente,

Elias Carvalho Soares

Diretor do Grupo Folha do Caparaó

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.