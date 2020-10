Governador anuncia retorno de eventos para o público infantil no Espírito Santo

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 67

Os eventos com presença do público infantil estão liberado a partir do dia 3 de novembro. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande durante pronunciamento na tarde desta sexta-feira (23).

Poderão funcionar os espaços recreativos infantis, cerimoniais de festas e espaços de lazer. As regras e protocolos para funcionamento das atividades serão publicadas ao longo da próxima semana, explicou Casagrande. Além disso, o governador anunciou a liberação de eventos para até 300 pessoas.

“A partir de hoje, eventos podem acontecer com, no máximo, 300 pessoas, com distanciamento e com todo o protocolo já anunciado. A partir do dia 3 de novembro, estamos autorizando também o funcionamento de cerimoniais, espaços de lazer e recreação infantil. Esses espaços para atividades e algum evento infantil poderão funcionar com os protocolos que precisam ser seguidos. Isso vai ser publicado efetivamente nesses próximos dias, para que todos possam saber quais são as regras do funcionamento desses espaços”.

Na ocasião também apresentou os dados da pandemia no Estado e alertou para um leve crescimento no números de casos positivos confirmados no Lacen, aumento na demanda de leitos para pacientes com Covid-19 na rede privada e leve crescimento na média móvel de mortes dos últimos sete dias, principalmente na Grande Vitória.

O novo Mapa de Risco para a Covid-19 no Estado foi apresentado e traz 77 cidades em risco baixo e uma em risco moderado (Ecoporanga). Veja, abaixo, o vídeo do pronunciamento:

