Falta um mês para as Eleições 2020! Veja informações importantes para votar com segurança

Por Redação - Redação 46

No dia 15 de novembro 2.810.132 eleitores espiritossantenses estarão aptos para ir às urnas e escolher seus representantes aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Faltando um mês para a votação, a Justiça Eleitoral segue com os preparativos para que todo cidadão possa exercer sua cidadania com a segurança sanitária necessária para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

Seguindo os protocolos estabelecidos no Plano de Segurança Sanitária das Eleições 2020, elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral conforme as recomendações da Organização Mundial de Saúde e com a consultoria da Fiocruz e hospitais Sírio Libanês e Albert Einstein, o período de votação este ano foi ampliado em uma hora. A votação no dia 15 de novembro será das 07 às 17 horas, sendo que os idosos terão horário preferencial das 07 às 10 horas.

Em relação às medidas de preservação da saúde de quem vai trabalhar nestas eleições, a Justiça Eleitoral vai fornecer aos mesários máscaras de proteção facial em quantidade suficiente para que sejam substituídas a cada quatro horas, viseiras plásticas (face shields), álcool em gel de uso individual para higienização das mãos e álcool 70% para higienização das superfícies (mesas e cadeiras) e objetos (canetas) na seção eleitoral.

Já o fluxo de votação definido para o dia 15 de novembro inclui distanciamento mínimo de um metro na fila e também dentro da seção, entre mesários e eleitores; apresentação do documento oficial com foto à distância; orientação para o eleitor levar a própria caneta para assinar o caderno de votação e higienização das mãos do eleitor antes de fazer essa assinatura. Quando a urna for habilitada, o eleitor deverá se dirigir à cabine de votação, digitar os números dos seus candidatos e apertar a tecla “confirma” após cada voto. Ao final, deverá higienizar as mãos com álcool em gel novamente e se retirar da seção eleitoral.

Conheça a BEL

O Laboratório de Inovação e Inteligência Artificial do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) desenvolveu um chatbot que auxiliará os eleitores na resolução das principais dúvidas durante as eleições. O programa, apelidado de Bel (Bot ELeitoral), foi desenvolvido para utilização nos celulares Android e IOs, bem como em computadores e notebooks.

Bel é mais uma iniciativa do Presidente do TRE-ES, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior e está sendo treinada para responder as perguntas mais comuns dos eleitores durante as eleições. Por exemplo, a assistente virtual irá esclarecer dúvidas sobre a regularidade da situação do eleitor, o número da inscrição eleitoral, o local de votação, os procedimentos de segurança do processo eleitoral e informações sobre voto em trânsito. Todas as perguntas serão prontamente respondidas pela assistente virtual Bel, que também aceita comandos de voz. Assim, os eleitores poderão perguntar usando a própria voz, e as respostas serão dadas também oralmente pela Bel.

Os eleitores podem conversar com Bel pelo endereço https://bel.tre-es.jus.br e interagir com a assistente virtual. Assista aqui ao vídeo da Bel em atuação.

Ouvidoria TRE-ES no WhatsApp

“Ouvidoria TRE-ES” no WhatsApp é um chatbot – assistente virtual – criado para facilitar o acesso do cidadão à informações relevantes sobre o título de eleitor, mesários, denúncias de propagandas, filiação partidária, eleições, dentre outras. Para conversar com o assistente virtual, basta adicionar o telefone +55 27 21218403 à sua lista de contatos, ou através do link http://wa.me/552721218403.

O principal objetivo da ferramenta é facilitar o acesso do cidadão à Justiça Eleitoral, de modo que todos possam se informar para votar com segurança em novembro. Por meio de uma conversa com o chatbot, é possível acessar os principais links de serviço, baixar o aplicativo e-Título e conferir as principais dicas para eleitores e mesários.

JustificaES incorporado ao e-Título

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), por meio de seu Laboratório de Inovação e Inteligência Artificial, desenvolveu o JustificaES, um aplicativo que possibilitará aos eleitores fazer a justificativa de ausência de domicílio eleitoral no dia da votação, em seu próprio aparelho celular. O TSE decidiu, inclusive, incorporá-lo ao e-Título para que seja utilizado em âmbito nacional. O TRE-ES cedeu o código fonte e técnicos que trabalharam no desenvolvimento da ferramenta, que foram incorporados à equipe de desenvolvimento do TSE.

O JustificaES possibilitará, por meio do GPS (Sistema de Posicionamento Global) do aparelho celular, atestar que o eleitor está fora de seu domicílio eleitoral. O preenchimento da justificativa é obrigatório e a validação da identidade do eleitor será feita com a incorporação do aplicativo ao e-Título, garantindo maior segurança na identificação. O serviço estará disponível para os sistemas operacionais Android e IOS. A interface do aplicativo é intuitiva e com poucos passos a justificativa é encaminhada para os servidores da Justiça Eleitoral.

Este foi o primeiro produto desenvolvido pelo Laboratório de Inovação e Inteligência Artificial, uma ação inovadora do TRE-ES, por meio da iniciativa do Presidente do TRE-ES, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior e de toda a equipe técnica do Tribunal.

