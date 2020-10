Fabrício Petri, atual prefeito de Anchieta, tem 51,3% da preferência dos eleitores, aponta pesquisa

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 67

Uma pesquisa registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o Protocolo ES-06488/2020, feita pela Brand Consultoria e encomendada pelo ES Hoje, apontou que o atual prefeito, Fabrício Petri (PSB), tem larga vantagem na reeleição ao Executivo da cidade litorânea.

A margem de erro é de 4,9% num intervalo de confiança de 95%.

No cenário espontâneo, quanto no estimulado, o socialista está bem à frente dos candidatos Marquinhos Assad (Podemos), Geovane Meneguele (Avante) e Nicolau Carone (PMB).

Estimulado

A análise, no método estimulado, mostrou que 51,3% dos eleitores entrevistados optariam votar em Fabrício Petri, abrindo vantagem de 33,3 pontos para o segundo colocado, Marquinhos Assad (18% das citações).

Já o candidato Geovane aparece com 13,3% e Nicolau apenas com 1,5% das intenções de voto. Os indecisos somam 9,5% e 6,6% dizem não votar, estão indecisos ou não responderam.

Espontâneo

Quando feita no método espontâneo, Fabrício Petri aparece no cenário com 44% da predileção dos votos, Marquinhos, ex-prefeito do município, com 12,5%, Geovani com 9,8% e Nicolau Carone não foi citado pelos eleitores entrevistados.

Neste teste, os indecisos somam 25,8% e outros 8% disseram não saber ou irão votar branco ou nulo.

Rejeição

A avaliação mostrou, ainda, que Petri tem menos rejeição se comparado aos outros concorrentes (17%). 42% dos entrevistados afirmaram que não votariam em Nicolau. 39% nunca votariam em Marquinhos e 21% não tem intenção de eleger Geovane. Já 12% não rejeitam nenhum candidato e 5,3% não souberam responder.

Além disso, os entrevistados foram perguntados como classificam a gestão atual, ficando as respostas da seguinte maneira: 62,5% disseram que melhorou (muito ou pouco), 26% disseram que ficou do mesmo jeito e 3% que piorou. 2,5% não souberam responder.

De acordo com o analista, consultor e especialista em eleições, Lucas Margotto, a maioria dos eleitores pretende reeleger o atual prefeito, sendo difícil mudar o cenário. “Considerando o cenário apresentado na pesquisa Brand/ESHoje, Fabrício Petri será reeleito no dia 15 de novembro com 60% dos votos válidos, conforme o cenário do momento”, disse.

A pesquisa entrevistou 400 eleitores moradores de Anchieta da sede e do interior, entre os dias 13 e 19 de outubro. A margem de erro é de 4,9% num intervalo de confiança de 95%. O plano amostral foi elaborado pela estatística Míriam Ignácio de Almeida, profissional com registro no Conre da 6ª Região. A pesquisa encontra-se registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o Protocolo ES-06488/2020.

Resultado

Fabrício Petri: 51,3%

Marquinhos Assad: 18%

Geovane Meneguele: 13,3%

Nicolau Carone: 1,5%

Indecisos: 9,5%

Não respondeu: 4,3%

Branco/Nulo: 2,0%

Não vai votar: 0,3%

