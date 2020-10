Escolas da Rede Estadual no ES poderão optar pelo não revezamento de alunos em sala

Por Redação - Redação 68

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, liderou, nesta sexta-feira (23), mais uma reunião da Sala de Situação de Emergência em Saúde Pública, por meio de videoconferência. Foi anunciado que as escolas da Rede Estadual poderão optar pelo modelo de aula diária, sem revezamento, para turmas com menos de 50% de alunos, a partir da próxima segunda-feira (26).

A medida, que deve respeitar todos os protocolos de segurança, como o distanciamento, por exemplo, vale tanto para alunos do Ensino Médio, que retornaram às atividades presenciais recentemente, quanto para alunos do Ensino Fundamental das escolas estaduais. De acordo com o cronograma já divulgado pelo Governo do Estado, na próxima segunda-feira retornam às atividades presenciais em sala de aula os alunos do Ensino Fundamental II.

Já no próximo dia 09 de novembro são os alunos do Fundamental I que retornam às aulas presenciais nas escolas da Rede Pública Estadual. Lembrando que os alunos que preferirem podem manter as aulas remotas por meio do Programa EscoLAR.

Aulas Presenciais

As aulas presenciais nas escolas da Rede Pública Estadual retornaram no último dia 13 de outubro para os alunos do Ensino Médio. O regime adotado, inicialmente, foi de revezamento, seguindo o protocolo estabelecido pela Portaria Conjunta da Secretarias da Saúde (Sesa) e da Educação (Sedu).

Com investimento superior a R$ 12 milhões, o Governo do Estado sinalizou os ambientes escolares e colocou à disposição de alunos e profissionais o material de higiene necessário, como álcool em gel, sabonetes, máscaras e equipamentos para uso de álcool em gel. O retorno das aulas presenciais também conta com monitoramento rigoroso das medidas sanitárias.

Outra medida adotada pelo Governo do Estado é a realização de Inquérito Sorológico com profissionais e alunos da Rede. Estão sendo coletadas pela Secretaria da Saúde (Sesa) amostras da comunidade escolar capixaba durante o inquérito. Também está acontecendo o Censo Sorológico com todos os trabalhadores da Rede Estadual de Educação. Na escola, alunos e profissionais têm a temperatura aferida na entrada para as aulas presenciais.

Continuidade das atividades remotas

O Programa EscoLAR continua e atende também os alunos que optaram em manter as aulas remotas, por meio das Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP). As aulas gravadas por professores da Rede Pública Estadual são disponibilizadas no canal da Sedu no Youtube e no site do Programa EscoLAR. Além disso, os estudantes também utilizam a plataforma Google Sala de Aula e o aplicativo do programa, que para o acesso conta com o pacote de dados fornecido pelo Governo do Estado.

