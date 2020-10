ES lança plataforma e abre 10 mil novas vagas de qualificação aos profissionais da Educação

Por Redação - Redação 28

Em celebração ao Dia do Professor, lembrado em 15 de outubro, o Governo do Estado lançou a plataforma da Formação Continuada dos profissionais da Educação do Espírito Santo. A ação faz parte do Programa de Qualificação dos Profissionais da Educação, promovido pela Secretaria da Educação (Sedu), e visa a dar apoio à formação acadêmico-profissional dos professores da Rede Estadual e o fortalecimento do regime de colaboração com a União dos Dirigentes Municipais (Undime).

A nova ferramenta apresentada em solenidade no Palácio Anchieta, em Vitória, nesta quarta-feira (14), concentrará as informações de formação continuada oferecidas pelo Governo do Estado e, a partir desta quinta-feira, oferecerá vagas em três ações de qualificação, destinadas aos profissionais da educação da Rede Pública Estadual.

“Estamos em um ano com muitas dificuldades com implicações para várias profissões. Enfrentando obstáculos que não sabíamos que iríamos enfrentar. Meu agradecimento aos professores, pois em 2019 conquistamos importantes resultados, como o primeiro lugar no Ideb. Um passo adiante que nós demos. O programa EscoLar foi inovador e sabíamos que não teríamos resolução a curto prazo e rapidamente a Sedu desenvolveu esse sistema para que pudéssemos ter educação de forma remota. Retornamos as aulas essa semana em modelo híbrido, opcional e cauteloso, com protocolo rigoroso para que possamos ter segurança nessa presença. Amanhã é um dia de agradecer e disponibilizar cada vez mais serviço”, comentou o governador.

Pelo portal, os profissionais poderão acessar as diferentes plataformas de formação, as ofertas em andamento, as trilhas de aprendizagem, as informações sobre as equipes de formadores da Sedu Central e de acesso à certificação. Também será possível acompanhar todas as ações do Programa de Qualificação dos Profissionais da Educação e da Política Estadual de Formação continuada desenvolvidas.

De acordo com Casagrande, o Governo do Estado tem uma política de formação continuada. “É um passo adiante que estamos dando agora que a tecnologia se tornou fundamental para a aprendizagem. Esse mês também sai o pagamento do bônus desempenho, que é um reconhecimento dos professores”, acrescentou.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que o professor deve ser sempre valorizado. “Ainda mais neste ano, pelo que ele tem feito pela continuidade da educação neste período tão desafiador. Uma das formas de valorização é investindo na formação do educador. No dia de hoje, fizemos anúncios importantes para professores. Isso mostra que a política de valorização é prioridade do governador”, disse.

Em 2019 foram mais de 45 mil vagas em iniciativas formativas. “Em 2020, mesmo no contexto de pandemia, com a devida adaptação metodológica e mantendo as orientações sanitárias, o Centro de Formação dos Profissionais da Educação do Espírito Santo (Cefope) e a Sedu Digital ofereceram, em parceria com diferentes setores da Sedu Central e instituições parcerias, quase 40 mil vagas em formações voltadas para o apoio à prática docente”, afirmou a gerente de Estudos, Pesquisa, Qualificação e Desenvolvimento dos Profissionais do Magistério, Mariana Pozzatti.

Além dessas iniciativas, um vasto calendário de lives foi realizado e todos os materiais podem ser acessados nos canais da Sedu e da Sedu Digital no Youtube.

Ainda durante a solenidade, o professor André Luís Demuner Ramos enfatizou o aprendizado alcançado durante as qualificações que participou. “Participei da formação inicial de diretores, uma ação inédita que qualificou os gestores escolares e trouxe para a rede de educação conceitos importantes. A outra qualificação que também participei e foi importante para a minha formação profissional foi a de modelo pedagógico e de gestão da educação em tempo integral. Um trabalho construído dentro da nossa gestão e que permitiu padronização das ações”, apontou.

Confira as datas e ações que serão oferecidas até o final de outubro, mês em que é celebrado o Dia do Professor:

15/10 – Início das inscrições ilimitadas das formações autoinstrucionais: Produção de Videoaulas, Produção de Animação e Socioemocional do Desenvolvimento Humano – volta ao novo;

22/10 – Liberação do acesso ao acervo pedagógico da Fundação Roberto Marinho para o Google Classroom, para apoio ao professor neste momento de ensino híbrido. São 600 atividades para o Ensino Médio e 360 para o Ensino Fundamental – anos finais, para todas os componentes curriculares. O material poderá ser baixado para as salas de aula Google das escolas e também compartilhado em outros canais de comunicação utilizados pelos professores com seus alunos;

29/10 – Liberação do edital do Pró-Docência para benefícios stricto sensu, que é um projeto estruturante da gestão e visa à qualificação profissional do professor efetivo da Rede Estadual de Ensino, viabilizando a sua participação em cursos de Mestrado e Doutorado, acadêmicos e profissionais. Já foram liberados mais de 60 benefícios.

O Programa

Em novembro de 2019, o Governo do Estado lançou o Programa de Qualificação dos Profissionais da Educação do Espírito Santo, que visa a dar apoio à formação acadêmico-profissional dos professores da Rede Estadual e o fortalecimento do regime de colaboração com a união dos dirigentes municipais do Espírito Santo (Undime), em atendimento às redes municipais. A ação acompanha a gestão, marcada pelo investimento, democratização e incentivo à formação continuada, elemento estruturante do trabalho do professor.

