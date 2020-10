Em live, Renata Fiório fala sobre SUS, projetos para Saúde e chegada do Samu à Cachoeiro

Por Redação - Redação 15

Se eleita prefeita de Cachoeiro de Itapemirim, Renata Fiório (PSD), tem como uma de suas prioridades mudar o rumo da Saúde do município. Em live nesta quarta-feira (21), a concorrente à Prefeitura Municipal convidou o médico, ex-vereador e ex-secretário de Saúde dos municípios de Vargem Alta e Conceição do Castelo, Luiz Roberto da Silva, o “doutor beto”, para debater sobre a pauta.

Dentre os assuntos conversados durante a transmissão feita via Youtube e Facebook estão a funcionalidade do Sistema Único de Saúde (SUS), projetos estruturantes, capacitação continuada destes profissionais, valorização dos servidores, saúde da mulher, saúde da população rural, saúde familiar e uma das principais lutas de Renata como vereadora: a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Cachoeiro de Itapemirim.

A candidata também criticou a forma com que a atual gestão vem conduzindo o atendimento médico para a população cachoeirense, principalmente, em relação a burocracia e desorganização para conseguir assistência no cuidado à saúde.

Para Renata, a meta número um de seu governo é fazer uma discussão sobre o tema. “É muito fácil colocar a culpa no Estado, é muito fácil colocar a culpa nos prestadores de serviço […]. Pessoas que há quatro anos estão esperando uma cirurgia de catarata, uma consulta com nefrologista, psiquiatra, e tantas outras especialidades. A culpa é do gestor que não assume sua responsabilidade”.

Beto também criticou. “A Saúde de Cachoeiro não é colorida como estão mostrando em campanhas eleitorais. Na verdade, o município não é aquela cor maravilhosa que se passa. Temos muitos problemas e problemas que pioraram nos últimos quatro anos”, afirmou doutor beto.

SAMU

É inadmissível que uma cidade com mais de 200 mil habitantes, sendo a maior do Sul do Espírito Santo, ainda não tenha o do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, afirma Renata.

A discussão é antiga e o médico, Luiz Roberto, lembra que a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Marbrasa “foi planejada para receber vítimas atendidas pelo SAMU, mas até hoje, isso não aconteceu”.

Ainda durante a transmissão eleitores enviaram suas perguntas e questionamentos que foram respondidas ao vivo. Em um dos momentos, a candidata foi perguntada sobre a saúde infantil, e foi enfática ao responder.

“Encaminhei pedido ao prefeito para que fizesse convênio com o Instituo da Criança no nosso município. Ele não quis fazer. Um dos programas deste projeto é que crianças nascidas em Cachoeiro tenham acompanhamento – consultas, vacinação e exames – de forma prioritária. Toda assistência que uma criança de até dois anos precisa receber, e que hoje, pode ser estendida até os 14 anos”.

Ainda durante a conversa, foram debatidos a questão salarial dos profissionais da saúde, valorização e outros temas que você pode conferir assistindo a live neste link (https://www.youtube.com/watch?v=gg5lYHnNtfg)

As lives contam com intérprete de libras, fazendo com que Renata seja a única candidata a usar métodos acessíveis de comunicação, além disso, toda equipe e convidados cumprem as normas de distanciamento e higiene contra a disseminação da Covid.

