Em entrevista, Valmir Cavalini apresenta suas propostas como candidato a prefeito de Iconha

Em entrevista ao AQUINOTICIAS.COM, o comerciante Valmir Cavalini, 52 anos, filiado ao PRTB, falou sobre sua candidatura a prefeito de Iconha e apresentou suas propostas.

Cavalini nunca ocupou cargos eletivos e essa é a primeira vez que vai disputar uma eleição. Confira a entrevista!

AQUINOTICIAS.COM – Quem é o candidato?

Valmir Cavalini – Sou cristão, conservador, tenho 52 anos, casado, pai de dois filhos, fui caminhoneiro e estou comerciante. A minha linha política é de direita e da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro.

Que razões levaram você a colocar seu nome à disposição para disputar a Prefeitura?

A primeira é por amor e gratidão à Iconha. Tudo que tenho devo a essa terra. Uma outra, é a necessidade de constituir nessas eleições uma candidatura do povo, que defenda os valores de Deus, Pátria e Família. E por fim, com a experiência que adquiri administrando, atuando na linha de frente em pastas importantes no município, como, Saúde, Agricultura e Obras, conheci a realidade da administração pública e a necessidade de nossa gente e sei como fazer para melhorar nossa cidade.

Como estão as articulações para viabilizar sua vitória nas urnas?

Com muito diálogo, respeito e pé no chão. A nossa articulação não é com partidos, mas com a população. Não fizemos e não vamos fazer loteamento de cargos na Prefeitura em troca de apoio político. O que mais temos feito é ouvir as pessoas, assim será nessa campanha e posteriormente no governo. Estamos levando propostas reais e ideias possíveis de serem realizadas. Com fé em Deus, vamos chegar lá!

Quais as principais propostas que levará ao eleitor?

O nosso primeiro compromisso é com a responsabilidade. Estamos apresentando propostas ousadas, mas que sejam possíveis de serem realizadas. A Saúde é o nosso principal desafio e vamos focar um grande esforço nesse setor. Posso destacar duas propostas nesse segmento; uma a construção de um Centro de Especialidades e Diagnósticos, diminuindo o deslocamento de pacientes para Vitória e Cachoeiro; a outra é a construção de uma Unidade de Saúde na sede do município. Já no interior, vamos reestruturar a secretaria de Agricultura, para trabalhar com planejamento e organização no atendimento aos agricultores. A partir dessa reformulação, será implementada a Casa do Agricultor, local para dar suporte completo ao produtor. Na Educação, retornaremos o funcionamento da Escola Agrícola e vamos manter o convênio com a Associação Estudantil, garantido o transporte dos alunos do ensino técnico e universitário. Entre outras mais de 70 ações indicadas em nosso plano de governo.

De onde sairão os recursos para colocar em prática suas propostas?

Temos uma ótima relação com o Governo Federal e com a bancada capixaba. Vamos também em busca de recursos do governo estadual. Tudo isso será conectado através de um moderno escritório de captação de recursos, que implantaremos na Prefeitura de Iconha. No planejamento que estamos estabelecendo teremos sem dúvida a maior captação de recursos da história do município. Serão novos tempos!

Quem é o seu-vice e por que o escolheu para compor chapa?

Escolhi como minha vice a dona Santa Donateli, filha do saudoso Zelino Donatelli, um grande cidadão de nossa cidade. Santa sempre prestou um importante trabalho na área de Saúde e Assistência Social. Foi presidente por anos do Lar dos Idosos e do Hospital Danilo Monteiro de Castro, sempre como voluntária. Tenho muito orgulho de estar ao lado dessa mulher guerreira. Santa veio para ser meu braço direito e terá atuação de protagonista no governo. É Valmir e Santa, é 28!

O que o leva a acreditar que poderá vencer as eleições deste ano?

Acredito em Deus e o resto é resultado do trabalho. E posso afirmar, estamos trabalhando muito.

Como você vê a sua cidade, atualmente?

Uma cidade que passou por um momento difícil, mas já se ergueu novamente. Com potencial de ser tão grande, quanto o seu povo. Assim como todos iconhenses que reconhecem as maravilhas de nossa cidade, também enxergamos o que precisa melhorar. Acreditamos na força do nosso município. Vamos avançar e tornar Iconha um lugar cada vez melhor.

Qual será o maior desafio para o próximo gestor, no seu ponto de vista?

O maior desafio é entregar uma Saúde de qualidade ao iconhense. Em um momento tão difícil que é a doença, temos que dar maior suporte ao cidadão. Precisamos no mínimo, diminuir e muito, a necessidade de deslocamento para tratamento em outros municípios. Vamos estruturar nossa rede, ofertar mais vagas e especialidades, para que o paciente seja atendido aqui. Como prefeito irei encarar e superar esse desafio.

Se eleito, como vai lidar com o Poder Legislativo?

Teremos uma relação de independência entre os Poderes, porém com muito diálogo e respeito. Quando fui secretário sempre tive uma excelente relação com os vereadores.

Concluo agradecendo ao destacado Jornal Aqui Notícias, pelo espaço que nos foi aberto.

