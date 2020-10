Criança fica soterrada após casa ser atingida por deslizamento de pedra no ES

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 269

Advertisement

Advertisement

As chuvas intensas que atingiram a capital do Espírito Santo na noite de sábado (24) provocaram o deslizamento de uma pedra, que atingiu uma casa com três pessoas em um morro de Vitória. Uma criança de seis ficou soterrada pela terra que desceu junto, mas foi resgatada com vida por vizinhos que a levaram para o hospital. Seu estado de saúde é estável.

Continua depois da publicidade

Também estavam no local na hora do incidente, a mãe e a avó da criança que não precisaram de socorro. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estiveram no local, na rua Barão de Monjardim, próximo ao Parque Municipal Gruta da Onça, para avaliar a estrutura da casa.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.