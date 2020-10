Coronel Weliton lidera intenções de votos em Iúna; veja a pesquisa

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 92

O AQUINOTICIAS.COM divulga, a partir deste sábado (17), pesquisa Instituto Solução com as intenções de voto para prefeito em Iúna. A publicação faz parte da série eleições 2020.

A pesquisa foi realizada nos dias 13 e 14 de outubro de 2020 com 392 eleitores. A amostra foi calculada usando um nível de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro de 4.9 pontos percentuais para mais ou para menos. A estatística responsável é Miriam Aparecida Ignácio Almeida, CONRE 7955, e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-09465/2020.

Pesquisa espontânea

Aos eleitores, o Instituto Solução fez a seguinte pergunta: “SE AS ELEIÇÕES FOSSEM HOJE, EM QUEM O(A) SR(A) VOTARIA PARA PREFEITO DE IÚNA?” (ESPONTÂNEA)

O atual prefeito, Coronel Weliton (PV), é o preferido do eleitorado de Iúna e aparece com 38,78% das intenções de votos. Com a margem de erro, tem entre 33,88% e 43,68%. Em segundo lugar aparecem Romário (PP), com 22,96%.

Veja o gráfico completo

Pesquisa estimulada

Aos eleitores, o Instituto Solução fez a seguinte pergunta: “SE AS ELEIÇÕES FOSSEM HOJE, EM QUEM O(A) SR(A) VOTARIA PARA PREFEITO DE IÚNA?” (ESTIMULADA)

Na pesquisa estimulada Coronel Weliton (PV) amplia ainda mais a vantagem e aparece com 40,05%. Com a margem de erro, tem entre 35,15% e 44,95%. Romário (PP) tem 26,02%.

Veja o gráfico completo

Locais visitados

Os entrevistadores do Instituto Solução visitaram os seguintes bairros e distritos: Kilombo, Centro, Guanabara, Vila Nova, Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora das Graças, Santíssima Trindade, Pequiá, Santa Clara, Príncipe e Laranja da Terra.

