Chuvas devem se intensificar neste domingo em parte do Espírito Santo; veja a previsão

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 203

Neste domingo (25), a instabilidade volta a ganhar força no Espírito Santo por causa da atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica que deve intensificar as chuvas na maior parte do Estado. De acordo com a previsão do Incaper, são esperados acumulados expressivos de chuva por toda a metade Sul, incluindo a Grande Vitória, na região Noroeste e trechos da região Nordeste.

Na Grande Vitória já foram registrados alagamento e transtornos com o volume de chuva de sábado, que deve se intensificar hoje. Um alerta vermelho do Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais (Inpe) foi emitido na tarde de ontem para todo o ES.

A chuva deve ser menos intensa nas demais áreas. A amplitude térmica diminui, os ventos sopram de moderada a forte intensidade pelo litoral e o mar fica agitado nas praias do litoral sul.

Veja as temperaturas para cada região:

-Região Sul: tempo encoberto e previsão de chuva a qualquer hora. Vento de moderada a forte no litoral e o mar fica agitado. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 22 °C.

-Região Serrana: tempo encoberto e previsão de chuva a qualquer hora. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 25 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 22 °C.

-Grande Vitória: tempo encoberto e previsão de chuva a qualquer hora. Vento de moderada a forte no litoral. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 26 °C.

Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 25 °C.

-Região Norte: variação de nuvens e chuva a qualquer hora.

Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 28 °C.

-Região Noroeste: tempo encoberto e previsão de chuva a qualquer hora.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 24 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 21 °C e máxima de 23 °C.



-Região Nordeste: tempo encoberto e previsão de chuva a qualquer hora. Vento de moderada a forte no litoral. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 25 °C.

