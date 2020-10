Castelo registra o primeiro óbito por Covid-19 em casa de permanência de idosos

Por Redação - Redação 109

O relatório do Centro de Apoio Cível e Defesa da Cidadania (CACC) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) sobre os casos de Covid-19 em Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) do Estado, desta semana, mostra novos registros de óbitos nas entidades. Foram quatro novas mortes, sendo que Castelo, no Sul do ES, teve sua primeira confirmação. Os demais aconteceram em Vitória (2) e Vila Velha (1).

O Estado soma 936 casos confirmados de Covid-19 em Instituições de Longa Permanência de Idosos até a última quarta-feira (21), com 14 novos casos de contaminação em relação ao relatório anterior, do dia 9 de outubro. São 531 o número de casos de residentes idosos contaminados e 405 entre os trabalhadores das ILPIs.

O crescimento de casos entre os idosos foi verificado nos municípios de Afonso Cláudio (2), Marechal Floriano (1) e Vila Velha (3), contabilizando 6 novos casos. Entre os funcionários foram oito novos casos sendo Afonso Cláudio (1), Alfredo Chaves (2) e Vila Velha (5). Desse modo, aumentou para 531 o número de casos de residentes idosos contaminados, e para 405 os casos de Covid-19 entre os trabalhadores das ILPIs.

As ILPIs de Vila Velha, Vitória e da Serra registram mais casos de contaminações de idosos e funcionários, com 108 idosos e 100 trabalhadores infectados em Vila Velha. Na Serra, são 85 residentes e 57 funcionários contaminados. Em Vitória foram registrados 86 casos entre residentes e 53 casos entre funcionários das instituições.

As demais cidades com mais idosos com a Covid-19 nas instituições são: Colatina (32), Alegre (26), Cachoeiro de Itapemirim (24) e Guarapari (22). Vila Velha, Vitória e Serra registram os maiores casos de óbitos de idosos, com 22, 17 e 14 casos, respectivamente.

O CACC possui registro de 92 instituições que respondem ao formulário, divididas em 36 municípios do Estado. Desse total, 17 instituições não reportaram contaminação entre seus usuários ou trabalhadores até o dia 21 de outubro. Nessa data, 2.059 pessoas idosas residiam nesses serviços.

Proteção

O CACC realiza o monitoramento do número de casos suspeitos e confirmados de infecção pelo novo coronavírus entre os residentes e os trabalhadores das instituições de longa permanência, além do número de óbitos das pessoas idosas residentes. A coleta dos dados é feita duas vezes por semana, às segundas e quintas feiras, por meio de um formulário eletrônico enviado às instituições. O objetivo é garantir a adoção das medidas estabelecidas pelos órgãos reguladores como Anvisa, Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) de prevenção e controle da Covid-19 nas pessoas idosas residentes em instituições.

Veja o relatório

