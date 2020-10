Carro bate em barranco e três pessoas ficam feridas em rodovia que liga Guaçuí a Dores do Rio Preto

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 554

Um acidente no início da manhã deste domingo (25), deixou três pessoas feridas na BR 482, rodovia que liga Guaçuí a Dores do Rio Preto. Um Fiat Uno de cor branca perdeu o controle em uma curva próximo ao km 135, no local conhecido como Serra do Furtado, a cerca de 8 km de Dores, e bateu em um barranco.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que atuou na ocorrência de socorro, haviam três vítimas no carro. O condutor foi encaminhado para o hospital de Dores do Rio Preto pela viatura do Resgate AR 025. Os caronas foram socorridos para a mesma unidade pela ambulância municipal.

Segundo os militares, todas vítimas estavam conscientes e com leves escoriações.

