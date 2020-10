Caravana de Victor Coelho visita o bairro Zumbi em Cachoeiro

Por Redação - Redação 22

Advertisement

Advertisement

O candidato à reeleição, Victor Coelho, intensificou a sua agenda de campanha neste final de semana. Por onde passa, a alegria tem dominado os momentos mais próximos com os cachoeirenses. Um exemplo disso foi neste domingo (18), quando a Caravana do 40 foi até o bairro Zumbi.

Continua depois da publicidade

Em contato direto com os eleitores, Victor Coelho apresentou suas propostas e falou do trabalho realizado durante os quatro anos à frente da prefeitura de Cachoeiro. Mais uma vez foi recebido com muito carinho pela população.

No bairro Zumbi, a gestão Victor Coelho realizou uma série de obras públicas, visando melhorias de infraestrutura, estabelecimento de novas ligações entre ruas e recuperação de espaços de esporte e lazer.

Continua depois da publicidade

Na rua Ecoporanga, o local que antigamente era repleto de lixos, entulhos e até animais mortos, recebeu uma ação que levantou e pintou um muro. “Antigamente isso aqui era um lixão. E, depois que foi feito esse projeto, melhorou muito a nossa situação. Tinha muito rato, lixo e, graças a gestão do Victor não temos mais esse problema”, disse a dona-de-casa Rosane Vieira.

A administração Victor Coelho também construiu duas escadarias, ligando as ruas José Antônio Santana X Sargento Valdemir Simões e José Antônio Santana X Edith Santana Machado. As intervenções incluíram drenagem e pavimentação nos locais.

A quadra poliesportiva “Luiz Carlos Lovati” (rua Projetada) recebeu reformulação da fachada, com a retirada da alvenaria e a colocação de grades – ação que proporcionou uma melhora na iluminação. Além disso, um novo banheiro foi construído e houve reforma na cozinha. Também foram colocados novos alambrados e o telhado recebeu reparação. Toda estrutura ganhou nova pintura.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Renê Nogueira: obra aguardada há muitos anos

A rua Renê Nogueira também recebeu melhorias. No local, houve a troca da rede de drenagem, estruturação do muro de contenção, recuperação da pavimentação com concretagem e a construção de uma calçada cidadã.

“Moro aqui há 18 anos e ninguém nunca havia dado atenção para nós. Mas veio o Victor Coelho e realizou essa obra maravilhosa. Ele está de parabéns”, disse a pedagoga Verônica Costa.

Quem também está feliz com a obra é o vigilante Sérgio Gomes. “As pessoas realizam suas caminhadas no local, fazem seus exercícios. Antes não era possível isso. Dificilmente passava um carro”, ressaltou.

Victor Coelho afirmou que é muito gratificante ver sonhos como esse se tornando reais. “São conquistas da comunidade do Zumbi, e poder fazer a entrega desses espaços remodelados, nos enche de alegria. Mesmo com todos os desafios, estamos conseguindo entregar importantes investimentos para a cidade. Nosso objetivo é seguir em frente e continuar realizando sonhos simples e necessários que fazem muita diferença na vida da população”, destacou.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.