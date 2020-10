Candidatura de Rafael Primo a prefeito de Vila Velha é rejeitada pela Justiça

Por Redação - Redação 47

O candidato a prefeito de Vila Velha, Rafael Primo (Rede), teve sua candidatura indeferida pela Juíza Eleitoral Abiraci Santos Pimentel para a disputa das eleições municipais deste ano. Na decisão, a juíza disse que o “requerente é inelegível” e acatou a impugnação.

O documento mostra que, de acordo com a Justiça Eleitoral, o candidato não havia cumprido as obrigações eleitorais e que a prestação de contas de Primo, relativas à sua campanha de 2018, não tiveram as exigências cumpridas.

Em sua defesa, o candidato alegou que o contador e o advogado constituído à época não se manifestaram, embora devidamente intimados. “Desse modo, afirma não ter culpa pela não apresentação das contas finais”, de acordo com o processo.

A juíza, no entanto, não entendeu assim. “Constituindo a quitação eleitoral, requisito indispensável ao registro de candidatura (condição de elegibilidade), imperioso concluir, que o indeferimento do registro do candidato, que não apresentou suas contas no prazo legal, relativamente às eleições de 2018, em decisão definitiva, é medida que se impõe”, escreveu Pimentel.

O candidato já consta com candidatura “indeferida” no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O outro lado

A equipe jurídica da campanha de Rafael Primo informou à reportagem do jornal A Tribuna que a decisão foi julgada em primeira instância pelo Juízo da 32ª Zona Eleitoral de Vila Velha e é passível de recurso, “o que será feito no prazo de lei”.

“Cabe destacar que, enquanto o processo estiver tramitando, Rafael Primo continuará como candidato, pois temos certeza de que o Egrégio TRE reformará a decisão de 1ª Instância. Desse modo, a campanha continuará acontecendo com base na legitimidade que garante a interposição de recursos a instâncias superiores, garantindo assim, a continuação da campanha do Rafael”, diz a equipe jurídica em nota.

A assessoria do candidato também acrescentou que três ações simultâneas correm na Justiça para reverter a atual sentença. “Nos autos é possível constatar que houve falha na intimação do candidato para prestação de contas na eleição de 2018, além da inércia do advogado constituído naquele processo”, alegam os advogados.

* com informações Tribuna Online

