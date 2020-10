Candidato à reeleição, Victor Coelho visita bairros e empresas de Cachoeiro

Por Redação - Redação 35

Advertisement

Advertisement

O candidato à reeleição, Victor Coelho, esteve nesta terça-feira (20) em empresas e bairros de Cachoeiro. Ele aproveitou as visitas para falar do trabalho feito durante os quatro anos de mandato e apresentar as principais propostas de campanha para o município seguir em frente.

Continua depois da publicidade

“Estamos andando pela cidade para falar diretamente com a população. Esse é o papel fundamental de um gestor. E tem sido gratificante visitar cada empresa, cada bairro de Cachoeiro e sentir de perto o apoio ao nosso trabalho”, destacou Victor.

Pela manhã, o candidato a vice-prefeito, Ruy Guedes, esteve à frente da Caravana do 40. Ele esteve no bairro Luiz Tinoco da Fonseca (BNH de Cima), onde a gestão Victor Coelho realizou obras de melhorias e manutenção da unidade de saúde, com nova pintura e uma série de reparos nas partes interna e externa do imóvel.

No bairro também houve a implantação do Centro de Treinamento de Esportes de Areia (CTEA), instalação de academia ao ar livre do projeto Viva Mais, playground do projeto Lazer para Todos e quadra de esportes revitalizada – na praça Adrião Coelho Filho.

Continua depois da publicidade

“Cachoeiro se transformou numa cidade mais bonita na administração do Victor. Aqui mesmo no bairro a gente pode observar isso, com as obras que ele fez. Por isso, eu quero que ele continue. Esse trabalho não pode parar”, disse a dona-de-casa Luzia Piovezan.

Ainda na manhã desta terça, Victor Coelho foi entrevistado pelo professor David Lóss, na Rádio Mania. Ele falou sobre diversos temas e destacou que apesar da pandemia do coronavírus, Cachoeiro também está reinventando economicamente. “Temos apostado no empreendedorismo, desburocratizando abertura de novas empresas na cidade e criamos um programa que já investiu R$ 55 milhões em infraestrutura da cidade”, ressaltou Coelho.

Na parte da tarde, Victor fez visita a empresa e depois retomou a caminhada no bairro Coramara, onde mais uma importante intervenção em infraestrutura foi concluída por sua gestão. São as obras na rua Santo Francisco Cipriano, que foi recuperada após rompimento causado em sua rede pluvial. A via recebeu nova drenagem, terraplanagem, mureta e calçada.

Advertisement

Continua depois da publicidade

No Coramara, Victor também recebeu várias manifestações de apoio à reeleição, o que comprova que a Onda do 40 está se espalhando por todo o município. “Aqui em casa todo mundo é Victor Coelho. Ele tem feito uma excelente administração. Cachoeiro merece seguir em frente com ele”, disse a dona-de-casa Fátima Aparecida da Silva.

Caminhadas

Nesta quarta-feira (21), a agenda de Victor Coelho e Ruy Guedes prevê pela manhã uma caminhada no bairro Alto Monte Cristo. Na parte da tarde, a Caravana do 40 estará nos bairros Boa Esperança e São Lucas.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.