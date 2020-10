Cachoeiro: idosos do Lar João XXIII ganham próteses dentárias

Por Redação - Redação 12

A Secretaria de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (Semus), por meio da equipe de Saúde Bucal, entregou, nesta sexta-feira (23), as primeiras próteses dentárias para idosos do Lar João XXIII, localizado no bairro Aquidaban, em Cachoeiro.

A ação faz parte de uma estratégia de abordagem e reabilitação com foco na política de Saúde do Idoso, no eixo Saúde Bucal.

Em setembro, a equipe da Semus realizou uma triagem na instituição de longa permanência, que permitiu que fossem identificados os idosos que precisavam de prótese e de outros tratamentos odontológicos.

Quinze idosos foram atendidos na própria instituição, para evitar que precisassem se deslocar até o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) para receber o tratamento, devido à pandemia do coronavírus.

Na próxima semana, será realizada a colocação da segunda remessa de próteses. É importante destacar que todo o procedimento foi feito seguindo normas de biossegurança, em ambiente controlado, para garantir a proteção da saúde dos pacientes, que pertencem ao grupo de risco da Covid-19.

A prótese dentária tem grande importância para o paciente da terceira idade, por devolver a ele a aparência estética dos dentes, a autoestima, a possibilidade de mastigação e a tranquilidade para comer, conversar e sorrir.

Para ajustes na prótese e outros serviços, os pacientes terão o suporte de dentista da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Aquidaban, localizada próximo ao Lar João XXIII.

Acesso ao serviço



Para ter acesso a próteses dentárias por meio da rede municipal de saúde de Cachoeiro, basta procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) com consultório odontológico mais próxima, levando o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), para realizar o exame inicial e a triagem.

Em seguida, o paciente receberá o encaminhamento para a prótese dentária, que deve ser entregue no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), onde será agendada a consulta para realização do serviço.

Os atendimentos estão sendo realizados seguindo medidas de prevenção contra a Covid-19.

