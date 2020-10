BRKids tem programação online sobre meio ambiente e sustentabilidade nesta quinta (15)

Por Redação - Redação 9

Em comemoração ao mês das crianças, a BRK Ambiental realiza nesta quinta-feira, dia 15 de outubro, uma programação especial sobre meio ambiente e sustentabilidade para os filhos de funcionários. É o BRKids, evento online voltado para crianças de 2 a 12 anos de idade que têm a curiosidade de conhecer mais sobre o universo da concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim e em mais de outros 100 municípios brasileiros.

Os pequenos terão a oportunidade de, num dia descontraído, aprender e brincar por meio do saneamento básico. A programação será toda online e compreende contação de histórias para crianças de 2 a 4 anos, com o grupo Companhia da Cultura. Já as crianças de 5 a 8 anos participarão do bate-papo do “Conhecendo o ciclo da água”, com Rafaella Lange, gerente de operações da BRK Ambiental em Sumaré-SPO. Os maiores, de 9 a 12 anos, vão ter uma visita virtual ao Museu do Encanador, com Silvio Luiz Ferreira, da BRK Ambiental de Rio Claro-SP.

“A empresa vem realizando diversos eventos com o objetivo de acolher e integrar a família dos funcionários à cultura e aos seus valores institucionais. Entendemos que a família, ao conhecer e se interessar pelo negócio, contribui para disseminar e fazer cada vez mais presente nas comunidades o nosso propósito: transformar a vida das pessoas garantindo água e saneamento de qualidade”, afirma Rosa Malena Gomes Carvalho, coordenadora de Comunicação e Responsabilidade Socioambiental da concessionária em Cachoeiro de Itapemirim.

